解構BE@RBRICK成功奧秘　大量聯乘合作與永不翻製的稀有定律

雖然近來提起時裝與玩具世界，最轟動的合作，必然是Dior × KAWS的Tailor-made BFF公仔，但其實潮流文化與玩物工業的互動，在這十數年間就一直處於巔峰狀態，當中始作俑者，並非來自歐美諸國的傳統大牌，而是日本MEDICOM TOY的BE@RBRICK系列。這些大小不一的玩具熊，這些年間推出過的款式堪稱成千上萬，可謂「平有平玩，貴有貴玩」，總之就是一人都有一個專屬的BE@RBRICK故事了。 而為了全面剖析BE@RBRICK的立體面，今次《一物》就找來人氣玩具店Mr Bear的主理人出來，作詳盡訪談，揭示MEDICOM TOY的成功奧秘之餘，也向粉絲們來一趟「熊仔經」。 攝影：鄧倩螢

位於旺角好景商業中心的Mr Bear。（攝影：鄧倩螢）

BE@RBRICK的大江大浪

據Mr Bear主理人Matthew所稱，BE@RBRICK是MEDICOM TOY旗下最重要的玩具系列，2001年8月正式推出，並且很快就在日本國內掀起旋風：「而香港人當時也跟得很『貼』，在2002年就把它帶到香港，並流行起來。」Matthew也是第一代接觸並收藏這隻玩具熊的資深玩家，可謂見證箇中種種變遷：「回想起來，陳冠希都算是首批將BE@RBRICK推廣給香港人的潮流份子，他當年位於銅鑼灣百德新街的juice時裝店，不但時常擺賣BE@RBRICK的作品，更成功將時裝與玩具文化連繫起來。」

初創時代的BE@RBRICK 100%。

那時，每年每月新推出的BE@RBRICK款式數目並不算多，而且一些稀有的聯乘款式縱然被人追捧，其炒價也不算十分驚人：「最主要是當時BE@RBRICK熱潮還未遍地開花，通常僅只在日、港兩地而已；但發展至中後期，卻有愈來愈多南韓、泰國和台灣地區的玩具愛好者開始搶購BE@RBRICK，使購買難道漸漸大增；來到近年就更加不用說，連一擲千金的內地同胞也加入這股浪潮之中了‧‧‧‧‧‧」

某些收藏家的收藏品。（網上圖片）

如是者大約3年前，Matthew就成立了Mr Bear，專門到日本排隊買貨，為香港玩家引進稀有款式。當中一大重要原因，是因為日本玩具文化圈，仍然相對堅持「閉關鎖國」之故：「其實MEDICOM TOY在香港一直有官方代理的，不過款式並不齊備，事關日本總部總愛將最限定的款式，或與其他日牌合作的別注版，限制在日本國內發售，許多鬼罕款式，香港粉絲一直很難買到，因此Mr Bear這類玩具店的出現，都算是將產品引進到本地的一大重要渠道。」

Ready made x Bape x BE@RBRICK100%+400% box set，日本限定300隻，原價$1500，市價$5500。（攝影：鄧倩螢）

BE@RBRICK x FDMTL x Billonaire Boys Club 100%+400% Box Set，每隻的Print都有不同，原價$900, 市價$1800。（攝影：鄧倩螢）

BE@RBRICK與時裝的關係

BE@RBRICK其中一個最成功的地方，就是總能夠策動無窮無盡的聯乘合作系列，而且覆蓋範疇廣泛，由電影、音樂、動漫都有，時裝領域更加是極其耀眼的一個。與之合作過的潮流單位，日本國內就有多次結盟的fragment design、A Bathing Ape或Mastermind Japan等等，近年就以和FDMTL、SACAI和READYMADE的聯乘最為矚目，特別是READYMADE × BAPE × BE@RBRICK這個3方聯乘版，限定300隻，原價才$1,500，現在市價已然炒至$5,500，潛力著實驚人。

「除了限定之外，社會時事的發展也會影響個別單品的價格，例如在2011年推出的《火影忍者NARUTO》BE@RBRICK，本來無人關注，誰不知到2014年岸本齊史宣告完結故事之時，卻一下子被人搶購一空，價值也大大增加；而Wolverine和Deadpool的道理同樣，只要有新電影推出，曾經生產過的相關玩具也會立即升值起來。」

（攝影：鄧倩螢）

驚天動地的「LOVE IS BIG, LOVE IS BE@RBRICK」系列。 至於外國品牌同樣不遑多讓，2007年香港血癌基金就與MEDICOM TOY及海港城商場合作，舉行「LOVE IS BIG, LOVE IS BE@RBRICK」慈善拍賣活動，邀請Hermès、CHANEL、Cartier為首等10大高級時裝品牌，共同推出每個款式只限定一枚的1000%BE@RBRICK，以作拍賣籌款之用，當年拍賣底價$50,000港元，本來價位已叫人高不可攀，誰不知往後的拍賣價及市價更升值至數十萬元，堪稱終極夢幻的BE@RBRICK。而街頭品牌方面，BE@RBRICK與Stussy和CLOT的合作，都是一時無倆的單品，最近更聯同美國人氣波鞋單位KITH，共同打造100%和400%玩具熊。

1000%BE@RBRICK。（攝影：鄧倩螢）

BE@RBRICK尺碼表。

BE@RBRICK有形形式式不同大細的尺寸，問Matthew那種Size最受港人追捧，他就認為是400%和100%：「始終這種大細，既有睇頭得來又最適合擺放在香港人的家居了吧！其實不少客人也很想購買很多1000%BE@RBRICK，但礙於它過於龐大，要大量放置在家的確頗有難度‧‧‧‧‧‧」這種感懷，真正的BE@RBRICK愛好者定必「有苦自己知」。

此外Matthew也強調BE@RBRICK推出的時序十分浮動，每個月所推出的款式，其落差十分之大，淡季11月可以推出得一、兩隻，但到聖誕等旺季又可以一口氣推出二十多個款式：「就以上年2017年為例，單單是1000%的行貨，一個12月就經已有十幾個款式推出，令人咋舌。」

極受歡迎的《Batman》系列，留意同一個角色有着不同的版本。（攝影：鄧倩螢）

BE@RBRICK的成功之道

從2001年到今時今日，短短17年間BE@RBRICK已發展成一個國際品牌，Crossover的典範。然在很多資深收藏家眼中，MEDICOM TOY的成王之路就絕非只靠Collaboration而已。比聯乘合作更重要的原因，是品牌每每能夠針對不同性別、年齡、背景的消費者口味，來制定出一套綿密持久的專屬Collection，叫人不能自拔地儲下去。

Matthew：「例如孩童就最鍾愛購買《Incredibles》系列，擁有多個版本的《Star Wars》和《Batman》系列則是資深電影迷至愛。至於音樂世界同樣深羅萬象，貓王和Sex Pistols是西洋樂迷的追求對象；而攝影師蜷川實花的BE@RBRICK系列亦十分特別，除了風格華麗之餘，也出了名是沒有熊仔的眼耳口鼻，令那些專門收藏『無臉』BE@RBRICK的支持者趨之若鶩。」足見BE@RBRICK的收藏世界就是如此博大精深，當真考究起上來的時候，連「有臉」還是「無臉」，都已然別有一番學問。

+ 3 + 2

以上這些都是深受女生愛戴的系列。（攝影：鄧倩螢）

別以為BE@RBRICK單純以男性作主導，原來鍾愛它的女生大有人在，就Matthew經驗所得，基本上是六（男）四（女）之比：「從前女生買BE@RBRICK，的確只是因為想送禮物給男伴，但久而久之她們自己也樂在其中，聰明的EDICOM當然觸覺敏銳，老早就為女士們打造相應的專屬系列。」這些女性向的系列，尤以牛奶妹和Monchhichi最受歡迎，當然要儲齊它們也殊不容易。

另外，堅定保持每個設計的獨特性和稀有度，也是MEDICOM TOY賴以成功的地方，基本上同一個款式和設計，在發行了之後，於往後日子裏，就再不會生產一模一樣的款式。例如Batman或Darth Vader縱然多次被品牌設定成BE@RBRICK，但每個版本的外觀設計，以至細節設定，均定必各有不同，確保每款玩具都有着一定程度的獨特性，也大大提升了每名玩具或時裝愛好者收藏BE@RBRICK的心癮，道理就和Rolex的Daytona手錶一樣，每款編號都總有其不同之處。

https://www.instagram.com/mrbeartoy

旺角花園街2-16號好景商業中心2810室