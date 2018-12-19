【THISISPAPER】波蘭雜誌變服飾品牌　《Kinfolk》《032C》同路人

在近年輕中生代的時裝品牌中，由Matthew Williams創立1017 ALYX 9SM無疑是極之出眾的一個，將街頭、運動、軍事以至龐克美學融合為一的宏觀性視野，固然是其為人稱道的地方，但真實地將它業績與人氣推上高峰的，則是Bomber Jacket和Buckle軍用鐵釦裝置，特別是後者這個金屬設置，不但在1017 ALYX 9SM自家單品中發光發亮，就連Matthew Williams與Dior Men合作的系列中都以此為主題，打造出萬世追捧的男裝Saddle Bag，人氣一時無倆。 想和大家分享的是，其實時裝界致力用鐵扣元素，開發服飾單品的品牌，並非只有ALYX一個，來自波蘭的THISISPAPER，正是一個叫人意想不到的單位。

THISISPAPER雜誌。（moom bookshop）

和《Kinfolk》、《Monocle》和《032C》一樣，《THISISPAPER》本身乃是一本流行文化雜誌，來自波蘭，2013面世的時候，規模頗細，發行量不過只有2,000而已。然而在雜誌社成立的不久，Founder Alexander及Zuzanna已先知先覺地推出包裝配件單品，雖然當初不過是想試試水溫，誰不知甫一推出，經已「妹仔大過主人婆」地大受歡迎，自此公司漸漸將營運方向改調，由當初以時尚雜誌作主導，改變成一個全方位的時裝品牌，近年在歐洲地區早已有着廣泛的人氣度。

THISISPAPER的自家鐡扣背包。

軍綠色Transfer Bag。

THISISPAPER一系列服飾單品之中，最受歡迎者想必是包袋類單品莫屬，在初創之時巧妙地將品味和實用性合一，以帆布、打蠟棉或植鞣革為主物料，結合當代簡約的外觀設計，打造出多款定價合理的包袋，早已深受低調品味之士推崇。而發展到近年他們決心更大，毅然全面開拓潮流世界，受當前時裝界大流行的機能風、工業、以至軍事潮流所啟蒙（當然ALYX的創作也對THISISPAPER起到一定程度的影響力），製作出一系列革新版手袋，以最高質的480 GSM Waxed Cotton打造袋身，再以植鞣革製成孭帶，本就吸引，但意想不到是最近設計團隊藝高人膽大，竟然把軍用鐵扣植入到包袋。存在感極強的銀色或黑色鐡扣，連結在皮孭帶之上，透過鐵扣裝置兩側的按鈕位，迅即進行開關，方便用家迅速背上或卸下包袋之餘，那個鐵扣更有着非凡的裝飾用途，潮流感大大增強。

+ 4 + 3 + 2

COBRA™眼鏡蛇扣。 或許看到此，部份讀者只會覺得THISISPAPER這種把軍用鐵扣，加入到配件之中的想法，不過是1017 ALYX 9SM的Copy Cat，但事實這類軍釦系統，一直都在Military軍服界中被廣泛應用，ALYX只不過是首批將之移植到時裝界的設計師而已。何況THISISPAPER所採用的鐵扣，其實才是原裝正裝（ALYX只是自家製作），只因這些鐡扣一律由奧地利公司AustriAlpin所製造，名為COBRA™眼鏡蛇扣系列，它乃是一種專利技術，規定以7075鋁合金鍛製造，將結合軍用規格III級的硬質極化表面處理技術，確保每個鐵扣能夠快速開鎖和解鎖，亦不會在受到外力作用之下自行解鎖，十分穩固。

與Dior的合作中，Matthew Williams將鐡扣應用到帽子之上。（HERO magazine）

THISISPAPER服裝線。

而說回THISISPAPER，除了配飾外，他們的服裝系列同樣別樹一格，不同於包包追求機能性的理念，品牌的服裝一律以簡約知性美學為主，剪裁簡易樸實，觸感舒適，其闊袍大袖的輪廓，更有點點民族風情於其中。既有日系時裝的風韻，也是一批不受潮流侷限的恆久服飾。

https://thisispapershop.com/