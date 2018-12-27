【Barber】「林青霞」棄上流生活　與紳士理髮師剃鬚、剪油頭

重慶小伙子Henry和他的太太林青霞，在上海最洋氣的舊法租界，經營着一家特別的理髮店——Barber Shop。

可能是這個男人的溫暖和踏實打動了林青霞，現在支持先生的事業，和他一起打理生意，成了她最快樂的事。（一条提供）

太太和大明星林青霞的名字一模一樣，以前做金融行業，還賣過遊艇，賣一艘就能賺十幾萬，一直身處富人圈。據她自己說曾經也玩心很重，但遇到了Henry後，她決定收心。可能是這個男人的溫暖和踏實打動了她，現在支持先生的事業，和他一起打理生意，成了她最快樂的事。

Barber Shop開店至今已有10年，是最早開始做復古造型的理髮店，推門進店，一股濃濃的懷舊風撲面而來，瞬間穿越到了摩登時代。

這裏用舊的東西、聽舊的音樂、剪舊式髮型， 男士的復古油頭、傳統剃須，女士的手推波紋、蛋捲頭……讓你能輕鬆變身三四十年代的紳士淑女，復古又有腔調。

按圖看看Barber Shop的復古裝潢及擺設▼

復古理髮店

88年出生的Henry從15歲起，就在老家阿姨的理髮店幫忙，20歲的時候，他來到上海，在長樂路開了一家復古理髮店，那時的店子只有30㎡（約322呎），Henry卻一口氣僱用了7個造型師，每天都擔心發不出工資，交不起房租。有時一天只花5塊錢，有時睡覺都會哭出來，「我是連飯也吃不起的老闆。」但Henry很努力，每天騎着摩托車，去給劇組明星做造型……

開店至今10年，靠着自己的努力，理髮店搬進了新家，300㎡的（約3200呎）店，其中花園就有200㎡（約2200呎），比當初第一家店大了10倍。不但事業成就，四年前Henry還收穫了自己的愛情，太太林青霞以前做金融行業，賣過遊艇，身處富豪圈，但遇到了Henry後，她被這個男人的細心，溫暖所打動，很快兩人就結婚了。現在每天早上，Henry都會騎自行車載老婆和他們的愛狗，一起去理髮店上班。

棄上流社會生活，林青霞和Henry時光倒流活在1920年代，按圖看看他們的工作日常▼

這棟房子原本是國民黨將領邵元沖的故居，2年前，Henry經過路邊的這排窗戶，覺得特別好看，心想如果能在這裏頭開店就好了，沒想到現在真的如願了，店裏所有的設計、裝修，都是Henry一個人做的，花了整整兩個月的時間，一心撲在上面。

這棟房子原本是國民黨將領邵元沖的故居，2年前，Henry經過路邊的這排窗戶，覺得特別好看，心想如果能在這裏頭開店就好了，沒想到現在真的如願了。（一条提供）

紳士的理髮房間

店裏有很多傳統的老物件，也不是多麼昂貴，「我喜歡它以前的手工工藝，還有年代感，讓我覺得特別舒服。」Henry理髮時，話很少。他希望做一個傳統的理髮店，認真地剪頭髮，而不是專注地推銷產品。並且這裏男客人和女客人的造型區域是分開的。在「紳士的房間」，Henry會給男客人做復古油頭，剃鬍鬚。在中華民國時期，稍微講究一點形象的男人，都會給自己弄個油頭。把髮油塗抹在頭上，梳出喜歡的樣子，一絲不亂。這幾年油頭當道，生意好的時候，他們店裏一天要做50多個客人。Henry說，油頭只是一種打理方式，誰都可以嘗試。

除了剪頭髮，Henry也給男士刮鬍子，現代人生活節奏快，用電動剃鬚刀剃鬍子，幾分鐘就完事了在這裏不一樣，Henry給你慢慢刮，刮完一個鬍子要幾十分鐘，要用到打泡沫的碗，刷子，鬚刨都是傳統的工具，來復興過去的理容精神。

剪頭髮、刮鬍子，這間Barber Shop跟傳統上海理髮店到底有甚麼分別呢？按圖看看吧▼

+ 3 + 2

淑女的理髮房間

淑女房間的話，每個人打理自己的儀容的時候，都需要私密的環境，特別是女生，包着毛巾或者洗頭到處跑會不太好。所以店裏專門設計了一個淑女房，讓女生可以不受打擾地做造型。來店裏做造型的，很多是有品味的潮男潮女，也會有經常光顧的上海老阿姨，顧客做成忘年交。

按圖看看淑女的理髮房間，有否讓你回到1920年代的感覺？▼

理髮店生意很忙，不停的有客人打電話來預約，櫃檯就是青霞的小戰場，她在這裏接電話，招呼客人，收錢，井然有序。以前，青霞比較愛玩兒，認識Henry之後，她發現這個男人特別執着，單純，是個紳士。就連他們結婚時候，新娘妝容、婚紗造型，都是Henry一手策劃的。青霞說，打理這家店，幫助Henry實現心願，她很開心。

最近他倆還在學一種復古的舞蹈，「夜裏，店裏沒人的時候城市也黑了下來，我們兩人就練習跳舞，復古的老東西不是有多奢華，它不快不慢，不急不躁，現在這種狀態就很好。」

櫃檯就是青霞的小戰場，她在這裏接電話，招呼客人，收錢，井然有序。（一条提供）

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