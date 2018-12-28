【Céline復活】BV、Maison Kitsune重現Phoebe Philo的大女人味

瞄準這幾個品牌，你可能會買到Old Celine的設計！ 「Phoebe Philo離開Celine，可以說是2018年度最重要的時尚大事件之一。」在Celine工作的十年間，Philo為這個法國老牌時裝屋重塑的品牌形象深入人心，她不僅一手打造了備受推崇的「大女人」時裝風格，也為每年it bag的花名冊上增添了濃重一筆。

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接任設計師Hedi Slimane為Celine帶來的全新風貌，讓之前Celine的粉絲們大失所望。在新系列正式面世之前，PP時期Celine的單品就開始被發燒友們瘋搶。不過，聰明的食花生群眾也開始關注一件事：領頭羊Phoebe Philo離任後，曾經跟隨她工作的「手下」都去了哪裏工作？

Phoebe Philo一手打造了備受推崇的「大女人」時裝風格（Pinterest）

Maison Kitsune：第一次聘請創始人以外的設計師

韓國設計師Yuni Ahn曾是PP時期的設計總監，主要負責手袋、珠寶、太陽眼鏡等一系列配飾的設計，Celine能有如今成就，她算是幕後最大的功臣。Yuni Ahn從中央聖馬丁設計學院畢業後，就加入了設計師Stella McCartney的團隊，在那裏認識了Philo，當Philo加入Celine時，她也一同跟隨。在Celine任職期間，她還為Prada、Miu Miu、Paul Smith等大牌的配飾提供顧問意見。

就在上週，法國時裝品牌Maison Kitsune的兩位創始人宣布，將聘請Yuni Ahn為新任創意總監，這也是Maison Kitsune從2002 年創立至今，第一次將設計大旗交給創始人以外的人員。Maison Kitsune是一個兼有法式浪漫和日式優雅的時裝品牌，「Kitsune」在日語中是「狐狸」的意思，品牌LOGO 就是一隻小狐狸的剪影，衣服、配飾上的圖案也有不少狐狸，是一個主打實穿感設計的時裝品牌。 Yuni Ahn此番也是被委以重任，Maison Kitsune的主線系列，Parisien 系列、Acide Maison Kitsune 系列都將由她包攬設計。

「我在Celine工作的最後那段時間，經常去隔壁的Café Kitsuné喝咖啡，也是在那裏認識了Gildas Loaëc（創始人之一），於是便有了今天的合作。」Yuni Ahn說道。明年年初的巴黎時裝週上，我們就能看到Maison Kitsune的新系列，不得不說十分令人期待！

結合法式浪漫與日式優雅，你能想像到Maison Kitsune注入Celine元素後長甚麼模樣嗎？按圖看看Maison Kitsune的設計系列▼

Bottega Veneta：將是下一個Celine？

年輕有為的英國設計師Daniel Lee曾是Celine女裝部的設計總監，今年只有32 歲，但已經擁有在Maison Margiela、Balenciaga和Donna Karan（DKNY）這些大牌的工作經驗。Daniel Lee鍾愛廓形線條感的時裝，並喜歡將皮革元素融入成衣當中，開雲集團董事會主席Franois-Henri Pinault就曾大贊過他的設計風格，並對這位年輕的設計師寄予厚望。

年輕有為的英國設計師Daniel Lee曾是Celine女裝部的設計總監，今年只有32 歲，但已經擁有在Maison Margiela、Balenciaga 和Donna Karan 這些大牌的工作經驗。（外灘提供）

今年6月，Bottega Veneta宣布將由Daniel Lee上任創意總監，在此之前，Tomas Maier（他去年和優衣庫合作了度假系列）擔任了Bottega Veneta17年的設計師。不久前，Bottega Veneta釋出了Daniel Lee上任創意總監後的首個系列預覽，不少人驚呼「曾經的Celine復活了」，讓這個低調的品牌重新開始獲得關注。實用主義的OverSize大包，幾何復古感的高跟鞋，淡雅柔和的色彩，Bottega Veneta的2019早秋系列沿襲了Phoebe Philo的設計風格。之前購買過Celine成衣的顧客們，這次大概會想走進旁邊的BV專櫃了。

原來Bottega Veneta的2019早秋系列沿襲了Phoebe Philo的設計風格！按圖看看BV會否有機會成為你的下個心儀品牌吧▼

除了上面幾位已經確定的任職消息，也有風聲傳出Phoebe Philo的手袋設計團隊已經去了Loewe，一些服裝設計工藝人員被Victoria beckham品牌挖走。雖然曾經的團隊都已經有了着落，但Phoebe Philo 本人的下一步計劃卻遲遲沒有傳出消息，「希望Phoebe開設自己的品牌」的呼聲也是一浪高過一浪。無論如何，讓我們期待她最後的「官方宣佈」吧。

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