Hedi Slimane洛杉磯別墅放盤　未來新居會否為CELINE帶來新靈感？

2018年時裝界滿滿都是Hedi Slimane的名字，幾乎每月都有關於他的新聞，今天亦不例外，不過今次要說是他的住所。 眾所周知，Hedi Slimane自離開Dior Homme後就一直居住在美國洛杉磯，他於2009年買入這比華利山的單位，直至2012年入主法國品牌YSL後仍不願離開美國，甚至要求品牌的把總部由巴黎搬遷到洛杉磯，並指只會於時裝周及述職之時才會回到巴黎。 對於洛杉磯如此迷戀的他，卻在上周放售已居住近十年的居所，不知背後又有甚麼隱喻？

Hedi Slimane。（網上圖片）

Hedi Slimane的別墅位於美國比華利山（Beverly Hills），與Beyoncé、Jay Z等名人為鄰。佔地4,562平方呎，由Rex Lotery在1961年設計，擁有五個睡房、六個洗手間，還有游泳池。環境綠意盎然，設計摩登簡約，與他的病態瘦身剪裁、搖滾風設計似乎不太相同。單位以1,750萬美元放售，雖然未知Hedi Slimane是否因為品牌CELINE而回到法國，不過，可以肯定的是他已不愛洛杉磯。早在九月，他曾向法國傳媒《Le Figaro》透露：「洛杉磯已經今非昔比，它的神秘感已逐漸消失。」Hedi Slimane不再愛洛杉磯一早已有跡可尋。

一向我行我素的Hedi Slimane，因CELINE而回到巴黎的可能性似乎不大（由Saint Laurent一事已知），相信要等他再次愛上巴黎之時才會回歸。不知道Hedi Slimane到底相中了哪個比洛杉磯更吸引的城市呢？而這個地方又會為他帶來甚麼新的創作靈感？Hedi Slimane曾把夏威夷印花、滑板等充滿美國西岸風情的元素注入Saint Laurent設計之中，相信新的定居住對於CELINE未來的風格和設計都會有著舉足輕重的地位。