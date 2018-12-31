Marc Jacobs被Grunge樂隊Nirvana告侵權　Smiley Face竟是主因？

差不多來到2018年的尾聲，在準備迎接新一年之前，想不到傳來一個消息，就是Grunge樂隊Nirvana，竟然控告Marc Jacobs侵犯版權，究竟是甚麼驅使他們打上這場法律戰？

Nirvana標誌性笑臉Logo。（網上圖片）

在解說這場法律戰前，首先要介紹一下這個笑臉Logo，因為它可算是Nirvana標誌性的象徴，正正就是這個原因，樂隊於1992年對該圖案進行商標註冊。回溯至1991年，這個經典設計首次在Nirvana專輯《Nevermind》發佈會上公開亮相。然而，當中的設計靈感，直到現時仍然是一個謎，因為大概只有在天國的Kurt Cobain是唯一知道真正的起源。Nirvana的笑臉Logo，某程度就像樂隊的遺產，它的受歡迎程度以及神秘感亦持續至今。最令人驚奇的是，他們的歌曲捕捉到複雜的情感和矛盾，而一個簡單徽章卻代表了焦慮與不祥預感的聲音，讓我們來識別Nirvana的音樂，這個設計的魅力，或許頓時讓你臉上露出了另一個「笑容」。

Marc Jacobs身穿「Redux Grunge」系列的笑臉T恤。（Marc Jacobs） 不過，Marc Jacobs在該商標版權上，卻不幸地遇到了一些「麻煩」，頓時也笑不出來了。根據《The Fashion Law》指出，Marc Jacobs於今年11月推出的「Redux Grunge」系列中，在沒有徵求樂隊同意的情況下，採用了經典笑臉設計，除了眼睛位置換上了字母「M」和「J」外，其他設計「幾乎」完全相同，是抄襲還是致敬？大家自行定斷罷了。Nirvana LLC同時要求Marc Jacobs，需要立即停止銷售涉嫌侵權的商品，但是被告卻好像無視了這些要求，目前該系列單品，仍未從下架。隨後Marc Jacobs本人亦沒有此事作出任何回應。

（左至右）Nirvana的笑臉T恤和來自Marc Jacobs的Redux Grunge系列。（The Fashion Law）

不少品牌喜歡惡搞設計，就如Undercover或Number (N)ine，他們也曾「惡搞」過Nirvana的標誌性笑臉設計，在已有創作再加以創作，而在二次創作上卻含有灰色地帶，未必一定告得入。可是今次Marc Jacobs恐怕激怒了Nirvana LLC，其實Targett或Urban Outfitters，也有出售Nirvana的標誌笑臉T恤，只不過Marc Jacobs據稱沒有獲得授權或支付許可費，卻在產品上套用Nirvana的商標，並把T恤及圓領運動衫的價錢，定為115美元（約900港元）和200美元（約1,600港元）。

這個「Redux Grunge」系列，明顯地沒有得到Nirvana的認同，那麼到底是錢作怪、生氣設計師不尊重其商標，還是兩者都是？