【KAWS最強】巨型COMPANION登陸台北展　聯乘DIOR BFF公仔售5萬8

藝術家KAWS於去年六月發佈的全新雕塑系列《KAWS：HOLIDAY》，繼上年在韓國展覽後，是次即將登陸台北。展覽以「COMPANION」為主題，36米高的雕塑將會靜靜坐落於台北中正紀念堂。

KAWS在Instagram上發佈了影片指《KAWS: HOLIDAY》將會登陸台灣。（IG@kaws）

雖然官方並沒有公佈「COMPANION」已到達台灣及正進行測試的消息，但由於「COMPANION」的體型實在太過龐大，實在難以不被發現，所以不少台灣民眾及媒體都在台北的五股區野生捕獲到「COMPANION」的身影，而且掀起網民熱烈的討論。KAWS亦在社交媒體上回應指只是展覽前的測驗，並笑言：「雕塑體型實在太龐大，確實很難沒有照片『流出』。」又向收到影響的民眾致歉及指該處並不是最終的展覽場地。展覽將於2019年1月19日至27日在中正紀念堂舉行，並會推出四款紀念產品，包括搪膠公仔、T恤、瓷碟和布袋，袋上印有交叉眼的小籠包圖案，十分可愛。

而是次展覽的幕後推手原來是台灣知名歌手林俊傑以及其工作室JFJ Productions，亦是這次展覽的主辦單位之一，有傳林俊傑更創作了一首開場曲於開幕禮發佈。林俊傑是KAWS的粉絲，去年五月曾在社交媒體上發佈了與KAWS合照的相片，並加上「終於有機會認識這位傳奇藝術人物！下次見！」的字句，相信是為這次的展覽作準備。

除了台北以外，KAWS與DIOR合作創作的BFF公仔亦現身香港中環的The Murray，與去年SS19時裝秀場地上的BFF一樣，同樣穿上黑色西裝，而雕塑只會展示到明天（12日）。若果未能親身觀賞的粉絲亦不用失望，因為現在有機會可私有化BFF搪膠公仔，日前DIOR創作總監Kim Jones在社交媒體上表示，BFF公仔已正式在店舖有售，索價7,500美元（約58,805.99港元）。雖然索價不菲，但以KAWS的吸引力再配上老牌DIOR的加持，勢被搶購一空。

除了DIOR外，KAWS以往亦曾與Uniqlo合作，推出T恤，發售當日可說民情洶湧，不少Uniqlo分店外都出現長長的人龍。後來加上芝麻街的三方合作同樣掀起一番搶購潮，實在不得不佩服KAWS的吸引力。

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