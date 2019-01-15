當各大品牌遇上豬年：LV金豬手鏈、Gucci豬家族、Vetements竟然…

走一走，看一看，今年誰家的小豬最可愛？經過雞年和狗年「生肖限定」的滾滾天雷，現在大牌們的「豬年限定」已經閃亮登場。BundGirl 本來想像去年那樣吐槽一番，結果看了各家的限定款，反而覺得「今年的豬年限定居然變美了！」，為自己種了一堆草。 豬一直是最容易做出可愛效果的卡通形象之一，萌萌的小豬與各個時尚品牌相遇，會擦出怎樣的火花？今天我們就一起來看看，誰家的小豬最可愛！

時裝品牌篇

▶ Gucci

Gucci 十分應景地推出了「豬豬家族」，家家都有好彩頭，大過年就是要一家人整整齊齊。「豬富貴家族」以迪士尼動畫片《三隻小豬》中的主角為形象，守護你的錢財百寶袋。從頭到腳全承包的「豬鼓勵家族」，祝你「諸」事順遂，前途無量。腕錶配飾系列「豬美麗家族」和香氛系列「豬香香家族」，從頭到腳承包你的豬年時髦。

▶ Louis Vuitton

LV 今年主打豬豬配飾，除了生肖手鏈外，還在中國官網推出了一款豬年限量絲巾。各式各樣的豬豬鑰匙扣就見仁見智了，紅色 Monogram 印花的這一款，腿還是可以活動的。

▶ Paul Smith

Paul Smith 的豬很寫實，非常憨厚實在。今年他們還貼心地出了豬年紅錢包，上面有一隻「招財豬」。

▶ Chloe

Chloe 請來藝術家 Rithika Merchant 專門繪製了全新的豬年限定，每一件單品文藝又充滿少女感，預感要賣爆！

▶ Longchamp

Longchamp 這次與時尚博主包先生合作，推出了一系列畫着豬鼻子和豬尾巴的手袋。別看畫得抽象，將兩個手袋拼在一起，完整的小豬模樣就出來啦！

▶ Vetements

一向不走尋常路的 Vetements，生肖限定更是簡單粗暴地寫了個「豬」就出來了？想請問誰會穿這樣的衣服出去……不過另一件印着 emoji 小豬的T恤就可愛很多，背後還有一張 2019 年年曆。

▶ Zara

豬年限定中引起一波搶購的，還有這個 ZARA 童裝的豬豬手袋。一百多元買不了吃虧買不了上當，目前許多店鋪已經斷貨了。

美妝護膚篇

▶ Etude House

Etude House和迪士尼動畫《小熊維尼》推出了聯名系列。因為正好是豬年，其中的人物之一小豬反而成了主角。小豬可愛豐富的表情被放在唇膏包裝上，拿在手上就少女心噴發！

▶ Nivea

今年是Nivea第一次加入生肖限定的大部隊，在他們的經典藍罐面霜盒上加了一隻粉嘟嘟的小豬，一點也沒有用力過猛。

▶ Kiehl's

同樣第一次推出生肖限定款的還有Kiehl's，這次他們請來華人藝術家 Jonny Wan 繪製了包裝上的中國風小豬形象。並且選出高保濕面霜，金盞花爽膚水、保濕水凝精華乳這 3 樣明星產品，披上豬年新裝。

▶ MISSHA

韓國護膚品品牌MISSHA這一次的「夢豬」pig dream 同樣萌翻全場。就連包裝都被設計成了一個粉紅色的豬形存錢罐，裏面有護手霜、身體乳、雙層眼影腮紅盒套裝。

▶ Becca

網紅品牌 Becca 的飛碟highlight粉雖然只在粉餅上印了一隻浮雕豬，但很快就被搶購一空，畢竟比只印上一個「豬」字美貌多了。

▶ Estée Lauder

Estée Lauder 的這個「滿鑽粉紅豬」，怕是要讓密集恐懼症們背過身去，回想起去年的狗和前年的雞，似乎他家一直是這個路數……

Estée Lauder 的這個「滿鑽粉紅豬」，怕是要讓密集恐懼症們背過身去。（外灘提供）

▶ SK-II

SK-II 今年也用了捲曲的豬尾巴元素，讓大名鼎鼎的神仙水披上新裝，紅紅火火。

SK-II 今年也用了捲曲的豬尾巴元素。（外灘提供）

連續看了幾年各家的生肖限定，感覺今年是雷點最少的一次。看來想要認真做「中國風」，不是一味照搬刻板的中式元素，開動腦筋把它做出美感，其實誰都會來買帳。你最喜歡哪一家的豬年限定？

【本文獲「外灘時尚」授權轉載，微信公眾號：bund-style】

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