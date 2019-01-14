SAINT LAURENT巴黎新總部即將揭幕　花三年裝修後內部建築竟然…

本季巴黎男裝騷，SAINT LAURENT很有可能會再次缺席，但該品牌新的總部，卻肯定會引起轟動：經過三年的裝修，SAINT LAURENT終於搬進了位於巴黎左岸Rue de Bellechasse的新工作室。

SAINT LAURENT巴黎新總部（SAINT LAURENT）

老實說，一個好的工作室，能讓創作環境變得更佳。SAINT LAURENT這個巴黎新總部目前總算完工，而一眾買家亦可於1月20日至26日所舉行的男裝銷售活動中，首次看見當中的內部建策設計。某程度上，這座建築物是向聖羅蘭先生曾經創立「Rive Gauche」系列致敬。2002年，聖羅蘭於巴黎向大家展示了最後一個高訂系列，從那時開始，該品牌的高級訂製業務就一直處於「休眠狀態」。隨着2012年3月Hedi Slimane的加入，他啟動了重塑品牌計劃，並醞釀着新的訂製計畫，而當中最具象徵性的改革行動，必定是2015年SAINT LAURENT宣佈重回高訂，並決定翻新位於37-39 Rue de Bellechasse的建築物，作為品牌新總部及陳列室。

SAINT LAURENT於搬進了位於巴黎左岸Rue de Bellechasse的新總部（SAINT LAURENT）

另外，這個選址可追溯至1671年，當時它是Abbaye de Penthemont修道院，並重建於18世紀，更有被法國武裝部隊使用過。SAINT LAURENT將與萬豪酒店共用該建築，但最終為了確保該建築的獨家使用權，品牌卻拒絕確認總部的最終規模尺寸，更在聲明中所說：「所有裝修工作都是為了尊重這個地方的歷史遺產。」他們還遵循嚴格的指導方針，在整個過程中獲得可持續性的雙重認證，希望能夠「原汁原味」保存這個極具歷史價值的建築。

2017年SAINT LAURENT秋冬女裝系列（網上圖片）

假若你是巴黎時裝周的常客，經常可以看見該建築工地的進展，在2017年秋季展示中，創意總監Anthony Vaccarello將未完工的新總部工地變為時裝騷，四周佈滿鐵架、水泥和鋼筋，並與當季系列互相呼應。

SAINT LAURENT巴黎新總部的內部設計（SAINT LAURENT）

SAINT LAURENT巴黎新總部的內部設計（SAINT LAURENT）

經過一年多後，新總部裝修工程經已完成，轉眼間就變成我們眼前既古典又優雅的辨公室。

----------------------------

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期：1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076