專訪馬來西亞品牌Motoguo：自嘲又諷刺的幽默感，你抵擋得住嗎？

幽默是生活的調味品，從來都不只是搞笑那麼簡單，它必須建立於豐畗知識上，所以也算是一種智慧的表現。這年頭，懂得一點幽默，絕對是件好事，假若你為別人帶來快樂，其實同時也治癒了自己。來自馬來西亞的摩多牌（Motoguo），為時裝世界帶來充滿「摩多式」幽默感的服裝，作品暗藏眾多諷刺訊息，更被人形容其風格十分夢幻。

Motoguo SS19（Motoguo）

Motoguo官方網站motoguo.com（Motoguo）

Motoguo SS19（Motoguo） 誰說「古靈精怪」不吸引？ 筆者向來對此牌子有所留意，出道四年以來，其形象被人標籤為「好可愛」，而兩位品牌主理人Moto Guo與Kinder Eng，卻形容只是「古靈精怪」而已。點擊進入Motoguo官方網站（motoguo.com），復古界面讓我們煥然一新，彷彿像是回到千禧年代，莫名其妙卻有種異常的吸引力，大概這種美叫做「缺陷美」，世上所謂的「完美」是定義出來的，但對於摩多牌來說，有點兒瑕疵才是最美。

Motoguo主理人（左）Moto Guo與（右）Kinder Eng（高仲明攝）

在2016年秋冬系列「The Pencil Pusher」，他們透過自身經歷，發現身為設計師與老闆，工作時間早已超過朝九晩五，並把整個氛圍帶進當季，想不到出來的效果竟像「Office Wear」一樣，亦有許多不同古靈精怪的細節位。（Motoguo）

倆人自認放了很多心機在品牌形象上，所以人們才會注意到摩多牌，不論於網站設計、社交平台、衣服上，要獲得別人注意，首要條件就是要有特色：浪漫感、復古元素、無性別主義等配料，使品牌碰撞出多個有趣古怪系列。自嘲式的幽默感，更成為摩多牌的招牌形象，其實懂得自嘲的人，某程度上也能正視自己缺點，宛如Moto所說：「經常從生活當中找尋靈感，把自己的人生經驗也添加在內，例如成立時裝品牌的辛酸史，也正是FW16的靈感來源。」兩人喜歡把個人與作品聯繫起來，利用最真誠的表達方式，創造出一個故事、一個給矛觀眾的信息，皆因每個系列描繪了他們的閱歷，並且帶着一絲一絲的冷嘲熱諷進軍時裝界。

Fashion Asia 2018（高仲明攝）

企圖心讓我們走到這一步！ Moto Guo

Motoguo FW18（Motoguo） 衣服逐漸變成「大喇叭」 Moto本來是修讀古典音樂，中途卻無意被時裝所吸引，並結識到Kinder，兩人亦一拍即合，從2015年走到現在。最初只是一個男裝品牌，以古怪的方式，衝擊不同的情感觀念和願景，使他們作品逐漸變成「大喇叭」，向觀眾展示諷刺成分極高的信息，再加上獨特的個性及怪異風格，讓摩多牌於2016年入圍LVMH年度時裝設計師獎。平心而論，在馬來西亞做時裝，其實絕不容易：「企圖心讓我們走到這一步！」馬來西亞是一個典型多民族的國家，雖然不是一個對時裝抱有熱情的地方，但在這種多元文化背景下成長，由小至大倆人常與不同種族的人共同生活，彼此則認為是摩多牌的優勝之處。

Moto Guo SS17（Moto Guo） 「摩多式」的幽默感，你抵擋得住嗎？ 當人們處於危機的時候，能夠運用幽默去化解。談到「幽默感」這個話題時，倆人卻認同幽默所帶來的力量，並表示：「設計需要激發別人的情緒，假若大眾覺得有趣又好笑，其實也算是一件好事，最起碼當他們看見這些衣服時，自身是有想法的。」濃厚的諷刺成分，進而加速了大眾的印象。SS17當季的化妝造型，以青春豆為主，雖則出發點非常簡單，他們只想表達「每個人都有青春期」的概念，奈何當時眾多媒體斷章取義其說法，並寫了他們主導這個所謂的「瑕疵」，令到那些有嚴重暗瘡問題的人，卻認為該造型正在取笑他們：「評論都是正負兩極，但大多數傳媒都帶有取笑成分。」

Motoguo FW17（Motoguo）

然而立即在下一季（FW17），他們以一個小男孩記錄片作為主題，並帶有諷刺傳媒的成分：「拍記錄片是因為我們需要創造一個空間，介於傳媒與品牌兩者之間，當你看完記錄片後，可以隨意解讀摩多牌，發揮更多自己的想法。」幽默感，同樣也是一種生活態度，能夠在任何事件中發現趣味，同時以精簡的方式呈現，讓其他人欣賞當中的意義。



獨門的「摩多式」幽默感，試問你抵擋得住嗎？



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