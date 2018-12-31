【專訪】小克與陳奕迅共同「畫畫」　只做屬於香港的藝術

走在海港城寬坦的走廊上，眼前盡是拿著戰利品的人們，「Fendi」、「Dior」、「Uniqlo」…各個品牌的紙袋映入眼簾。店舖熙來攘往，好不熱鬧，腳步聲、話語聲、節日音樂不絕於耳，而美術館則靜靜地坐落在繁忙的海港城的一旁。

展覽場地。（受訪者提供）

踏進美術館，和煦的陽光透過玻璃撒在地上、牆上、畫上，形成一條條光軌。眼前掛著一幅幅油畫，畫中是港人所熟悉的漫畫角色——聾貓。創作者小克穿上一身黑徐徐走來，把當中的故事娓娓道來。

小克。（朱潤富攝）

聾貓爸爸的誕生

在香港做藝術是一項艱巨的事情，無論是教育、資源抑或支持都不足的情況下，為何仍會選擇走上藝術這條路？小克說：「因為自己只懂得畫畫，加上剛畢業時廣告行業的境況不錯，所以便順利成章成為了一名插畫師。」在香港這個以物質衡量成敗的社會中，藝術的道路絕不易走。

聾貓是香港人的縮影。 小克

小克被稱為「聾貓爸爸」，聾貓是他最有代表性的漫畫角色。說到創作聾貓的過程，小克表示當初只是為交稿而誕生，當時想畫有關香港的事物，於是便選擇了以熊貓作為藍本，他亦坦言沒有想過這個角色會成名。而聾貓得以成名大概是因為他有香港人的影子，「聾貓就像是97後的香港人。」小克說。他又補充：「熊貓原本在四川生活，但經常被用作政治用途送到世界各地，需要離開家鄉去到陌生的地方。」香港人就像熊貓般，住在一個彷似熟悉卻又十分陌生的地方，一直在尋覓屬於自己的身份。

二次油畫展的啟示

是次油畫展，小克特地廣州從大芬村購買了一批油畫，並進行二次創作。購下的油畫以風景畫為主，如維港、香港夜景等商業化的畫作，之後在上面加上自己的創作，小克稱之為「合作」。因為他認為創作的過程是一次與原作者的心靈交流，是眾生一體這個概念的體現。雖然小克並不認識原作者，但其實畫上的用色和筆觸都在無形間透露了當時的情感和心境。因此，他在畫上添加自己的創作時，可以感受到原作者遺留下來的種種足跡以及情感。揮舞畫筆之時、落筆的一刻，仿如感受到原作者的精神，共同完成畫作般。

《灣仔淪陷》是小克今次創作最喜歡的畫作，他表示此處是他與Eason成長的地方，也許二人曾經在此相遇過無數次。（受訪者提供）

而在今次的創作中，小克指自己最喜歡《灣仔淪陷》這幅畫作。他指自己一邊聽著陳奕迅的歌，一邊創作這幅作品，所以歌中的感情完完全全地滲透到畫作之中。力量就像由歌中而來，音樂帶動著每一筆，每一句旋律、每一個音符都牽引著他一筆一筆地完成創作，就像是陳奕迅和他一齊完成這幅畫作。而灣仔同時小克、陳奕迅及徐濠縈成長的地方，就像在冥冥之中有著一種無形關係，這幅畫作可說是陳奕迅專屬。

屬於香港的藝術

從沒有想過衝出國際，只做屬於香港的藝術。 小克

由為《東TOUCH》繪畫漫畫專欄《偽科學鑑證》到今次二次油畫展，小克的畫作一直都與香港息息相關。雖然現時定居杭州，但他的心從未離開過香港，亦從未想過要衝出國際，因為小克只想做屬於香港的藝術。因此，畫作中可以看到不少香港獨有的人與事，有匯豐銀行門口的獅子、戴上了髮髻的聾貓（連繫金庸逝世）、寫上「沙中線」和「大灣區」的招牌等等，每一個細節都在訴說著只屬於香港的故事。小克除了希望畫作可以令人反思現今的社會狀況外，亦可以令觀眾思考藝術的意義。

「藝術是應該用來紀錄下當刻的城市。」小克淡然地說。對你而言，藝術又是甚麼？

藝術之令人著迷，不只是因為高超的畫功、美麗的畫像，而是其後所蘊含著的深厚意義。「言有盡而意無窮」正正是藝術的吸引力所在。倘若你靜靜細味小克的畫作，相信定能有另一番體會。

「Affordable Art Like」──小克二次油畫展

日期：即日至2019年1月6日

時間：上午11時至晚上10時

地點：「海港城 • 美術館」（尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖）