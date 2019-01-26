預算$10000入手！YSL、Loewe、Acne Studio等八個Classic It Bag

一萬元能做什麼？你能買這些時髦到爆的手袋！一個不能否認的事實是，當代都市人最有效的解壓方式應該就是消費了吧。不過在消費討好自己之前，我們也為你列出了一份萬元手袋的剁手指南。告訴你如何在一萬元左右下，買到能夠討好自己又能讓自己時髦的包包。

Acne Studio Musubi

Acne Studio Musubi （外灘提供）

2018十大必買手袋 CHANEL、YSL、LV、Loewe以外 竟有小資女恩物

千萬別以為Acne只有人臉 Logo 衛衣和牛仔褲，它家的包也具有品牌的爆款體質。在近期的各大 It Bag 榜單中，我們總能見到 Acne 的身影。尤其是這款靈感來自日本女士和服的 Musubi 系列包袋，它可是Acne目前的當紅爆款。眾所周知，女士和服在背後都會有一個系法複雜多樣的腰帶結。在日本，未婚的女子一般會採用蝴蝶結式的腰帶結，而 Musubi 包包正是藉鑑了這個特點，在包袋的前方打了個優雅的和服結。 Musubi在日語中為“結び”的意思，即結，打結。另外這款包的小牛皮質地也十分柔軟，再加上豐富的配色和實用性很高的尺寸，絕對是值得你入手。當然，它的價格也十分划算，折後約七八千元。

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Loewe小象包

Loewe小象包（外灘提供）

Loewe 在 It Bag 陣營中一直是一個王者的姿態，因為它時不時就祭出一款火爆全球的時髦包款，堪稱爆款製造機。當然這一切都歸功於Jonathan Anderson對配飾潮流的精準把握。從他入職以後推出的包袋來看，它們無一例外地都成了各路時裝精們的心頭好和街拍利器。就連男生也忍不住想剁手的心，比如Puzzle就是一款男女通吃的包。 Elephant 小象包雖然已經推出多時，但還是能夠輕鬆地就打動你的少女心。Elephant 小象包雖然已經推出多時，但還是能夠輕鬆地就打動你的少女心。而且它一萬左右的價格在 Loewe 家也算是中等價位，性價比非常高。迷你型的 size 足以滿足你日常出街的需求，且還十分可愛搶眼，總能給造型加分不少。

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+ 4 + 3 + 2

Jacquemus

Jacquemus（外灘提供）

Jacquemus 應該算是時下巴黎女裝界最炙手可熱的新晉品牌了吧。沒有接受過服裝設計系統化學習的 Simon Porte Jacquemus 用他極具辨識度的設計喚起了人們對巴黎女裝黃金時期的回憶，甚至成了法式風格的新代表。他的設計手法非常簡潔和摩登，有著滿滿的南法風情。除了衣服，他的配飾設計也十分可愛。這款迷你的結構手提包就有著種古靈精怪的感覺，小小的size卻不會讓你有撞包的風險。重要的是，Jacquemus的產品定價都十分親民。這款手提包原價為五千左右，現在正逢打折季，你用兩大瓶神仙水的價格就能將這款可愛的包收入囊中。

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+ 3 + 2

Gucci Marmont

Gucci Marmont（外灘提供）

Gucci 自從米開理入主以後就一路高歌，品牌收入收入已經超越 Hermes，並且還將在今年九月份的巴黎時裝週首日帶來品牌的2019春夏系列。擺明了就是想跟 LV 對著幹，前者開場後者壓軸。 Gucci 的野心可不小，而我們卻也都願意為其買單。因為 Gucci 真的太好看了，復古，華麗又精緻，輕易就激發了我們的購物慾。它家的包袋款式實在是太多了，而且價格也水漲船高，有些甚至讓人望而卻步。不過這款 Marmont 將會是你進入 Gucci 新世界的“敲門磚”。不用動輒兩三萬，只需和 Loewe 小象包差不多的價格就能把它帶回家。

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+ 3 + 2

Saint Laurent Monogram系列

Saint Laurent Monogram系列（外灘提供）

YSL 的品牌名雖然被 Hedi Slimance 改成了Saint Laurent Paris，但 YSL 的字母 Logo 卻如品牌靈魂般依舊存在於品牌產品的方方面面。它已然成了品牌的象徵，從60年代誕生以來一直被沿用至今。任時尚怎麼風雲變幻，經典的東西就是風格永存。比如這款 Saint Laurent Monogram 系列包袋，它的造型十分簡約，翻蓋金屬細鏈條的設計特別有巴黎女人那種高冷系的風格。它還有著非常豐富的材質選擇，壓紋亮面或是鉚釘，甚至還有流蘇吊穗的款式。不過縱使它的款式多樣，但唯一不變的就是 YSL 的 Logo 字體一直在袋蓋上。

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+ 5 + 4 + 3

Valentino Glam Lock

Valentino Glam Lock（外灘提供）

雖然 Valentino 的秀場經常是一群不食人間煙火的仙女聚會，但它家的配飾卻是有著“叛逆女孩”的一面，滿滿搖滾風的鉚釘就是它最標誌性的元素。而且神奇的是，雖然鉚釘包鉚釘鞋推出至今已經過去了很長時間，但憑藉著每季不斷推陳出新的新款式，它還是牢牢地在街拍界佔據了一席之地。這款 Glam Lock 是 Valentino 鉚釘包裡面非常值得入手的一款，首先特別百搭，逛街上班甚至是拿著它出席活動也不成問題。另外深受眾多明星紅人寵愛的它價格並不算貴，在鉚釘包系列中是入門級的價格。標準尺寸參考價格為11000。

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+ 3 + 2

Chloé Drew

Chloé（外灘提供）

Chloé 一直都讓我有著種走在細軟的沙灘上，陽光灑滿臉上的感覺。溫潤，細膩，像是吉普賽女郎一般。比如這款 Chloé Drew 包包，其實早在兩年前就已經火了一把了。那時備受高圓圓的寵愛。因為它的英文名字也被國內的網友稱為“小豬包”。它的設計參考了馬鞍包的半圓造型，加上 Chloé 標誌性的亮面黃銅鎖扣以及實用主義風格，所以小豬包百搭又能有很好的收納性。它的辨識度也很高，標準size的小豬包價格在12000左右。

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Maison Margiela Glam Slam

Maison Margiela Glam Slam（網上圖片）

最後一款要介紹的包就是 Maison Margiela Glam Slam 包。 Maison Margiela設計一直都是小範圍內的人的狂歡。大家都聽過看過，但就是在面對大批品牌的時候都不大會去想到Margiela，除非你是非常忠實的Margiela的粉絲，或者你是一個品味不俗的人。但這款絎縫手拿包卻是你十分值得購買的Margiela入門單品，它源於Margiela當年那件經典的棉被設計。後來在和H&M的聯名系列中還復刻了這件經典的設計，王菲也曾親自上身。圓潤邊角的造型沒有多餘裝飾，特別簡潔。絎縫設計之下有著填充物，看上去就像是一個厚實飽滿的枕頭。抱著它出門實在是太有安全感了，厚厚實實的，特別有手感。而且可以手拿也可以斜跨，實用性很強。價格在12700至16100之間，有黑白紅三個經典色的選擇。

▼按圖看看Maison Margiela的品牌設計系列▼

+ 3 + 2

如果一萬元能讓自己在很長一段時間內開心滿足的話，那麼就值得了。請相信消費無罪，快樂至上！

【本文獲「外灘時尚」授權轉載，微信公眾號：bund-style】