法國刺繡藝術家勾畫女生背影　以針線繡出超逼真髮型

近年，3D立體刺繡成新趨勢，與平面刺繡相比下，它卻讓圖案呈現立體效果，繡出栩栩如生的作品。一位來自法國的刺繡家Bernita Broderi，竟然靈機一觸把繡線變成頭髮，並以針線繡出逼真度極高的髮型？

法國刺繡家Bernita Broderi的作品（Bernita Broderi）

棉線如顏料，針如畫筆般，不論平面刺繡或3D立體刺繡，每件都是手工製作，做工不但繁複又花時間，更需要花上耐性。法國刺繡家Bernita Broderi說：「從小時候開始，我就喜歡做一些需要花費大量時間及耐心的事情。」眾所周知，興趣就是最好的驅動力，這股力量亦驅使Broderi愛上刺繡，並表示非常喜愛使用不同材料、針及線去創造不同的設計。

Bernita Broderi把繡線變成頭髮，並以針線繡出逼真度極高的髮型。（Bernita Broderi）

每位刺繡家都有自己的設計特色，而Broderi卻擅長勾畫女性背影，並將重點放在髮型之上，經常把繡線變成頭髮，織物及珠子變為髮飾，3D的立體效果，彷彿就如真髮一樣，逼真程度極高。另外，在她的作品中，總是帶給我們一份恬靜與法式優雅，而每一位女生都擁有不同的髮型及髮飾，通過利用不同色調的繡線，設計了多款錯綜複雜的辮子髮型、花卉圖案等，只要細心留意，卻能感受到一針一線的堆疊，恍若看見她的用心。

法國刺繡家Bernita Broderi的作品（Facebook@Bernita Broderie）

當中印象最深刻的，就是Broderi在介紹欄上寫着：「我的刺繡是出自耐心的輸出，希望大家喜歡。」這些精心製作、色彩斑斕的刺繡，它不僅是一件藝術品，同樣也是需要耐心等候的工藝品，彷彿帶你走入屬於刺繡的慢活世界。

假若你對這位法國刺繡家有興趣的話，你們可以在@bernita_broderie與Etsy商店上看到更多她的個人作品。

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