【D&G辱華】廣告模特兒發文向同胞們道歉：會更好地展示中國文化

自從Dolce & Gabbana發佈了一段名為「起筷吃飯」的廣告後，這舉動卻引發了中國民眾的強烈指控，引致他們紛紛抵制購買D&G。 這場突如其來的「辱華」風波，即使經已過了兩個月，但卻尚未平息，廣告中的中國模特兒Zuo Ye（左也）更透露：「這幾乎完全毀了我的事業。」

Dolce & Gabbana在上年十一月時，發佈了一段名為「起筷吃飯」的廣告片，其後更被中國民眾指該行為屬於種族歧視。（網上圖片）

在該時裝廣告中，Zuo試圖利用筷子進食披薩、意大利麵等食物，這行為卻引發了內地網民的不滿，指D&G有種族歧視傾向，賺中國人錢之餘，卻又歧視中國，使「玻璃心」的民眾們感到被冒犯。



近日，這廣告中的模特兒Zuo Ye，卻打破沉默，為在廣告中的表現作出道歉及解釋，她在微博上發文表示，自己沒有充分考慮到該廣告的內容，對此感到非常內疚和羞愧。在事件發生後，她不但受到大量網民的語言攻擊，並指責侮辱自己的國家來賺錢、詆毀中國人的形象。另外，她說自己不是一名公眾人物，所以在這場極具爭議性的風波中，決定保持沉默，以免引發進一步的衝突，但事情過了兩個月後，現時卻想向大眾說出自己的感受。

中國模特兒Zuo Ye（網上圖片）

我個人絕不會對祖國表示任何不尊重，我愛我的國家，並能夠在時裝騷上代表中國感到自豪。 中國模特兒Zuo Ye

D&G「起筷吃飯」廣告（BBC）

也許Zuo以為與國際品牌拍廣告，就能讓她的職業生涯有所「進步」，但相反地，該廣告卻幾乎徹底毀了這位模特兒。她具有典型的東方魅力，單眼皮帶給了她一個與眾不同的外表。當接到該廣告時，她被告知將拍攝一段關於意大利美食的「有趣影片」，在三個小時的拍攝過程中，即使在拍攝過程中感到尷尬，也曾質疑過使用筷子的選擇，當其時更與導演說：「你在開玩笑吧？用筷子？」導演接著回說：「是的！我知道這很難，但試著這樣做吧！」Zuo其後表示，當她用筷子進食大型的食物時，感到十分尷尬又不舒服。試想想，作為一個「Small Potato」，她確實無權事先​​觀看其內容或發表任何意見。

我將從中汲取教訓，未來會更好地展示中國文化，再次向同胞們道歉。 中國模特兒Zuo Ye

D&G兩位主理人：Stefano Gabbana與Domenico Dolce（網上圖片）

D&G爆發「辱華」風波後，品牌兩位創辦人希望中國人民能夠寬恕他們，不過網民卻認為他們的解釋令人生厭，但也有網民行俠仗義，特別為這位中國模特兒作出辯護。老實說，身為一個普通模特兒，她根本無法控制廣告內容，那麼又何必怪在她的頭上呢？