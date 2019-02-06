【CARTIER】經典Love系列以外：簡約精緻　為情人節製造浪漫驚喜

又快到了對情侶來說非常重要的情人節，對許多人來說要開始煩惱要送什麼給另一半，而今年CARTIER幫你解決了這個問題，讓情人節不再只是情人節，而是一個盡情與摯愛慶祝和分享喜悅的日子。CARTIER精心挑選男女皆能配戴的精品珠寶與腕錶，記錄一個個關於愛與永恆的時刻。

1）Love系列

1969 年，CARTIER紐約工作室創造了一款新型的手環，其造型前所未有，男女適用，被 視為愛的禮讚，上市至今擄獲無數中外名人的愛戴。簡潔俐落的線條設計歷久彌新是 戀人國度裏完美的印記。LOVE手環的另外一個特點是需由兩個人協力合作才能配戴，具體地詮釋了愛情的忠誠，將情人之間衷心的承諾與相屬的關係，巧妙地以愛的連結的意象呈現出來。LOVE手環具代表刻劃愛情的螺絲圖騰物語，為永不退潮流的時尚珠寶單品。

Love系列簡潔俐落，具體地詮釋了愛情的忠誠。按圖看看設計▼

2）Juste un Clou系列

Juste un Clou手環於 1970 年代問世，由Aldo Cipullo特別為CARTIER紐約創作，一反傳統的釘子設計手環正好與當時的流行風格相互呼應。CARTIER將螺釘幻化為珠寶珍品，為其注入時尚活力，可謂出眾別緻的作品。

Juste un Clou系列，釘子設計手環正好與當時的流行風格相互呼應。按圖看看設計▼

3）BALLON BLANC DE CARTIER系列腕錶

既不雷同又不過於出格，Ballon Blanc系列腕錶如同一顆彗星，在滿月之夜劃過卡地亞工作坊的夜空。卡地亞珠寶與製錶的精髓相互交融，締造出珍貴、細膩、俏皮且充滿女性魅力的珠寶 腕錶。腕錶無比輕盈，秉承所有經典符號，面貌卻煥然一新。精巧、不退流行且新穎的設計，具備經典的Ballon Bleu傳奇元素。

Ballon Blanc系列腕錶，將珠寶與製錶的精髓相互交融。按圖看看設計▼

4）SANTOS DE CARTIER 系列腕錶

飛行員Alberto Santos Dumont大膽創新，他征服天空、精益求精、對抗重力的先驅精神，是Santos系列的靈感來源。簡約、實用、創新是Alberto Santos Dumont的三大主要原則，1904 年，這位航空先驅向Louis Cartier訂購首枚搭配錶帶的現代腕錶。這款腕錶可佩戴於腕間，方便在飛行時讀取時間。純粹的設計、刻意展現螺絲的方形錶盤，以及符合人體工學的錶帶，均使這款作品成為引領時代的腕錶。

SANTOS DE CARTIER 系列腕錶簡約、實用、創新。按圖看看設計▼

5）GUIRLANDE DE CARTIER迷你款手提袋

GUIRLANDE DE CARTIER系列手袋款以嶄新角度，重新演繹CARTIER寶盒，將其置於品牌的全新創意領域。作品以柔軟小牛皮精製，俐落的八邊形線條綴以金色飾邊，鮮明外型下凝聚了CARTIER的設計精萃。並裝飾金色花邊，其靈感來自CARTIER珠寶盒於十八世紀時採用的「花環」或 「蝴蝶」圖案，而本系列之名亦從此而來。

GUIRLANDE DE CARTIER系列手袋款以嶄新角度，重新演繹CARTIER寶盒。按圖看看設計▼

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡地亞CARTIER精心挑選必買五大系列 為情人節獻上愛與永恆的時刻】