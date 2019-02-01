【New York Times】百年報業開網店賣周邊　極簡設計打入文青領域

《紐約時報》開了網店賣周邊，能買到一百年前的報紙和有故事的帆布袋。

老字號報紙《紐約時報》已有168 年曆史，在美國乃至世界範圍內都有無數忠實粉絲。

然而隨着新媒體時代的來臨，全世界報紙刊物的銷量不可避免地下滑。新聞記者們每天都在創造價值，但如何讓這些價值跟隨着百年老牌一起與時俱進，受到年輕人們的歡迎？《紐約時報》便開了一家網店，專門售賣與其相關的各種周邊。

小到行李牌、水杯，大到裝飾畫、拼圖，這些周邊不僅外觀簡單優雅有意思，還很實用。離農歷新年節假期還有數天，就讓我們暫時忘記繁重工作，邁着輕快步伐走進這間「報紙周邊店」一探究竟。

一百年前的報紙也能買到

通常我們想到周邊，腦海中都會浮現水杯、徽章、帆布袋等。是的，這些在紐約時報商店裏都能找到，但更多有趣的單品，後面有着它誕生的小故事。

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像潮牌一樣愛出聯名

和如今潮流界愛玩的「限定」、「聯名」一樣，紐約時報商店也深諳此道，推出過一些頗具話題的「聯名款」，結果當然是被讀者們一搶而空。

比如曾在《紐約時報》工作了40多年的街拍大師Bill Cunningham 那件標誌性的藍色工裝，2016 年他去世後，紐約時報商店根據他原本藍色工裝的版型加以改造，出了一件還原度極高的複刻版。

Bill Cunningham生前曾是時尚圈中最具標誌性的街拍攝影師，在《紐約時報》上擁有專欄「On The Street」。

他常常穿着藍色工裝挎着相機，騎着自行車在街頭遊走，拍下各種他認為好看或是有趣的人。「時尚女魔頭」Anna Wintour在2002年的採訪時說道：「我不知道他到底拍了我多少照片，但我們都會為Bill 盛裝打扮。」

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對於找上門來的合作，《紐約時報》也是謹慎再謹慎，執行董事Steve Mayne在接受采訪時說：「我們不想只把Logo印在上面就了事，我們的每次合作都和對方公司一起聘請非常資深的設計師精心策劃，就像《紐約時報》的編輯們那樣。」

有故事的攝影作品

除了日常用品周邊，紐約時報商店另一個重要的分類是攝影和藝術繪畫作品。

自誕生來，《紐約時報》為新聞界輸送了無數優秀的攝影記者，他們的作品也多次獲獎，一些有故事又具有美感的照片就特別適合掛在牆上裝點家居——它們絕對是正版，有些照片還可以選擇攝影師親自簽名的版本。

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如今的年輕人在「買周邊」這件事上有無數的選擇，和長久鍾意一個品牌相比，很多人更看重的是它背後的故事和獨特的設計。紐約時報商店正是抓住了這一點，把「冷飯」用更加年輕化的形式去表達出來，讓自己不再是一份看過就丟掉的報紙，更是上升到了藝術的價值上。

百年老牌如何跟隨時代潮流而應變？《紐約時報》給了大家一個很好的例子。

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