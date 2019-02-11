【Martin Margiela】重現昔日HERMÈS膽色　百年酒店融合解構主義

住在Margiela設計的酒店裏是怎樣一種體驗？

住在時裝大師Martin Margiela 設計的酒店裡，是怎樣一種體驗？（網上圖片）

即使是時尚圈中，也很少有人見過時裝設計師Martin Margiela本人，關於他的一切，我們只能從他的設計作品中一窺究竟。這位低調但才華橫溢的設計師，不僅設計了那些令人驚嘆的時裝，其實也是一位家居設計的高手。穿過Margiela的衣服，你有沒有想過，住在Margiela設計的酒店裏是怎樣一種體驗？

從不露面的設計師

Martin Margiela？沒錯，這就是那個創立了Maison Martin Margiela（現在叫Maison Margiela）的比利時設計師。Martin Margiela之前從來不接受面對面採訪，在成名前後也很少拍攝照片，被人稱為「隱形的服裝設計師」。

1997-2003年期間，HERMÈS大膽地選了Margiela作為女裝創意總監，引起了時尚圈的轟動。因為Margiela的前衛和實驗，與HERMÈS注重傳統手工藝的背景截然相反。

按圖看看Martin Margiela的設計▼

但是，這群當初不看好的人，後來紛紛打臉了。Margiela的第一個系列在巴黎推出後，時尚教母Linda Loppa對產品愛不釋手，在她看來：「摸到這個系列之前，我不知道時尚和藝術可以表達虛無（nothingness）」。所以當法國五星級酒店La Maison Champs Elysees請來Martin Margiela擔任設計師時，大家都格外期待傳統與現代的碰撞效果。

解構主義的新空間：電梯走廊都用純銀製作

La Maison Champs Elysees 酒店建於1866 年，位於巴黎香榭麗舍大道以及塞納河之間，由建築師Jules Pellechet 設計，具有古典奧斯曼風格。

酒店由兩棟建築組成，其中一棟是為了服務公爵夫人Rivoli 而建，可以追溯到拿破崙三世統治下的帝國。另一棟是最近剛剛建造的。2010年，La Maison Champs Elysees任命解構主義時裝大師Martin Margiela對酒店進行全新設計和裝潢。於是，17間新的Couture客房、一間開放式餐廳、一間雪茄吧誕生了。

這次規模宏大的「整容項目」，可以說是把鬼才Martin Margiela的解構主義發揮到高潮，房間內「鏡面效果」製造出視覺上的「多重空間」。酒店裏面既有簡約潔白貴族風格的房間，也有充滿鬼魅氣氛的走廊，更有現代摩登的陳設。

Martin Margiela重細節的巧手時裝工藝會如何應用酒店設計在之中？按圖看看酒店的內部結構了解更多▼

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La Maison Champs Elysees位於巴黎最繁華的三角洲——蒙田大道（Avenue Montaigne）、大皇宮（Grand Palais）、協和廣場（Place de la Concorde）的交界處。這也意味着它離很多購物中心都很近。酒店格外注重安保，深夜進入的客人必須按鈴，核對好信息才能入店，因此也受到很多客人的青睞。

最後要提醒前往巴黎的旅行者們，務必注意自己的人身安全哦！

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