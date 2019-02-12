【情人節】愛情就要驚天動地？美國插畫家筆下生活日常才幸福滿瀉

張愛玲的文字，盡錄那些男女之間的苦澀情節；亦舒的感情觀，不時教曉我們如何理性地看待愛情。看久了現代都市人的愛情觀景，洞悉離離合合素來是何等平庸之事。不過，若然遇上真摯的愛情，再多優美的文字套路，也敵不過「珍惜」這兩字。 位於美國洛杉磯的插畫家Amanda Oleander，一直奉行細水長流的愛情觀，決定將與愛侶每一天所發生過的甜蜜回憶搬進插畫裏。然而為何所有作品都能引起成千上萬情侶的共鳴？

（amandaoleander）

+ 2

Oleander所描述的，並不止是她與未婚夫的愛情故事，而是天下間每一對愛侶的真實寫照。所有作品的由主題到場景，都是取材於生活日常，周未閒情逸致一起去散步、與愛侶相擁至入睡、在沙發一起安然地度過整個下午……以上都並非陳述着一段轟轟烈烈的關係，而是最平凡不過的日常互動與片段。若了解到坦率在對方面前做回自己絕非容易這回事，這些赤裸而誠實的相對，都叫人嚮往與心動不已。

通過自身的故事，來展現全世界成千上萬的愛情故事。 Amanda Oleander

美國插畫藝術家Amanda Oleander與她的未婚夫。

《The Wild Thornberrys》 為何Oleander的插畫滿是用盡斑斕的色彩，以及加插不少漫畫風格元素製作而成？一切都與陪伴她一起成長的90年代漫畫《The Wild Thornberrys》與《Rugrats》有關，作品中的動物元素、色彩運用等呈現手法或多或少也受其作品影響，同時受到Amedeo Modigliani、Alice Neel、Picasso、Tim Burton等藝術家的啓發，便慢慢塑造出自身的一套風格。

+ 4 + 3 + 2

再者，Oleander除了用作品記錄愛情之餘，還有親情、友情以及各種人與人之間的溫馨情節，而創作手法並非只有傳統的繪畫方式，她對石墨素描、Marker筆、鋼筆等創作工具也運用得揮灑自如，難怪Oleander現時已被國際公認為不可少得的當代藝術家之一。

+ 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。