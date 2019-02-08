【情人節】Apple AirPods耳機變耳環　$160小禮物贏盡心思與創意

春節少不免大魚大肉，但背後絕無半點後顧之憂，起碼任性過後，運動幾回又容易回復原狀，相比起新年過後所緊接着的情人節，那些需要大事鋪張準備的時間表與餐廳；考你功夫的情人節禮物，前者則瞬間變成雞毛蒜皮一則。 問到情人節禮物的安排，想必比選擇一份賀年禮品更傷頭腦。若然還未有目標，男士們不妨向網上一名年僅22歲少女請教，皆因其所推出的DIY「Airings」既實用又有心思，據聞近日更風靡全城少女心⋯⋯

創作出「Airings」的Gabrielle Reilly。（designboom）

如果另一半是經常遺失物件的「論盡派」，這份禮物必定能大派用場。一名年輕Twitter用戶者Gabrielle Reilly最近忽發奇想，將自己經常遺失與破損的Apple無線耳機AirPods改裝成一對耳環，瞬間撇走「無線」這缺點之餘，又帶裝飾用意，一舉兩得。據聞作品發佈至今，耳環的創意度令Gabrielle的自家分享平台帶來20萬個Like」同時被轉載多達47,000次，更收到數千個留言。

Apple無線耳機AirPods夠簡約卻易遺失（Apple）

將AirPods變成耳環的作品「Airings」（designboom） 為何會萌生出這個創作念頭？Gabrielle分享這：「過往的有線耳機經常成為家中愛貓的攻擊對象，轉用Apple AirPods後，又不想冒遺失的風險，於是便將它成一對耳機吊飾。」作品不單止能夠全天候保護無線耳機的安全，吊飾的長度設計更是特意調至不需脫掉耳環的情況下，稍向上移就能將其安放於耳窩內，設計完全將創意、實用、美觀集於一身，難怪令不少女士們著迷。

用原裝Apple AirPods製成「Airings」。（designboom）

Gabrielle初初單純為了方便，而製造出這對只需用上一小時便能製成的「Airings」，最後卻意外地為她帶來創業小商機……據了解，這位少女已為作品建立了一個Shopify網店平台頁面，以定價20美元（約1157港幣）出售耳環，當然價錢並不包括Airpod的費用。現時作品已惹來不少買家的追棒，更有網民指出：「這是既經濟又實惠的禮品。」耳環至今推出已有一星期多，然而反應依舊熱烈，這足以證明飾品的確有俘虜女士們的能力。倘若還未有頭緒的男士們，一於向伴侶探探水溫，一解情人節送禮的千愁。

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