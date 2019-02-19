Karl Lagerfeld死訊一出　CHANEL香奈兒即公布繼任人﹗

老佛爺Karl Lagerfeld病逝消息震驚世界，一連串相關消息蜂擁而至，最新消息是CHANEL方面剛剛宣布，將會委任老佛爺的左右手，即CHANEL Studio Director Virginie Viard為新任創作總監，時裝世界從此變天！

Virginie Viard這個名字，想來不少人仍然相對陌生，但她對於CHANEL的了解和重要性，除老佛爺自己本人之外,根本無出其右。其實早在上個月CHANEL SS19 Couture系列之中，Karl因病緣故未能出席發佈會場及謝幕儀式的時候，當時正正是由Virginia代為出場致謝， 這早已引起業內人士揣測，她在香奈兒地位，未來實在有進一步提升的可能性。

而環顧Virginie Viard的生平，也可以理解到她一生注定與這個法國頂尖品牌結下不解之緣，自1987年加入品牌開始，Virginie就由低做起（起初是負責刺繡工序）地成為了老佛爺的得力助手，由RTW、Cruise、Couture設計草圖以至工作室內一切行政事務，她都擔當着重要角色。

Virginie Viard成為「老佛爺」接班人(網上圖片)

而隨着今次委任繼任人一事可見，CHANEL管理層方面其實早有預備，Karl才離世1小時，他們就已經立即能夠官方宣佈繼任人選，足見老佛爺病重一事，絕非空穴來風，而委任Virginie想必也是經過深思熟慮之後才下達的決定，既得到管理層的信任，支持者亦無需對品牌的前景過分憂慮，想來在Virginie Viard的英明領導之下，後Karl Lagerfeld 時代的CHANEL想必能夠平穩過渡，繼續位處於時裝世界的頂峰。