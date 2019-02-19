Karl Lagerfeld（VCG）

這絕對是叫人傷心欲絕的消息！

全世界所有時裝人絕不想面對的噩耗，無奈終要來臨。說的是老佛爺Karl Lagerfeld，這位權傾天下的CHANEL創作總監，在剛剛香港晚上時份因病離世，終年85歲，作為當今時裝世界最關重要的巨人，德國人Karl Lagerfeld自年少開始就踏入時裝設計之途，1983年成為女裝品牌CHANEL設計師，是為他創作路途上最重要的里程碑，既繼承了Coco Chanel一貫的黑白優雅之精髓，也為品牌迎來許多創新設計，Boy Chanel手袋、CHANEL REEBOK PUMP FURY以至是早前與Pharrell Williams的一連串合作等等，都盡顯老佛爺設計上的獨具慧眼與前瞻性，將CHANEL推向世界之巔的同時，也開拓了時裝文化的創作界限。

設計師必須將自己當作成一個有電視天線的建築，捕捉正在發生的所有事情的圖像，將它錄下來，然後忘記它。 Karl Lagerfeld，《Vogue》訪問（1984年）

其實早在今年年頭CHANEL SS19 Couture，Karl Lagerfeld因病缺席當日的發佈會，並在之後一直未有露面，早已引來各方關於他患病的揣測，正當大家默默地為老佛爺祝福之際，今日剛迎來這個噩耗，叫人傷心之餘，CHANEL的前景將會如何，誰人將會是下一任設計師等等，都將會是未來星期時裝界叫人萬分關注的議題，其中一樣必定是由誰接掌他在CHANEL的重任。

我很容易感到無聊。一生不斷重複同一個主題對我來說就是一場惡夢。 Karl Lagerfeld，《The Guardian訪問（1985年）

誰將會接任成為CHANEL新掌舵人是大注所關注，以下四位設計師的呼聲相對較高，最終結果亦是這四位中其中一位，CHANEL公布Karl Lagerfeld的繼任人是其多年左右手Virginie Viard。

Virginie Viard

作為能夠曾經與老佛爺聯手謝幕的女人，CHANEL的Studio Director Virginie Virard絕對是Karl創作生涯上的得力助手，儘管名氣及不上其他潛在名單，但對CHANEL的了解就當真是拾她其誰？

Alber Elbaz

自離開LANVIN後，這位以色列設計師就一直在養尊處優。

Phoebe Philo

雖然風格或許與一貫的CHANEL並不目同，但以她在CÉLINE的業績，要她主理CHANEL相信毫不失禮。

Haider Ackermann

他是Karl Lagerfeld十分欣賞的設計師，曾一度被視為CHANEL繼任人，但隨着近年時聲大不如前，機會性應該相對較小了。