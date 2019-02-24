【菊地凜子】一脫成名的人生贏家　以「超模臉」受CHANEL、LV寵愛

和小11歲的鮮肉結婚，得到CHANEL寵愛，她的人生你羨慕不來。 2018年，《悍戰太平洋》（Pacific Rim）第二部上映。和第一部一樣，菊地凜子在其中依舊貢獻了精彩的表演。凜子從第一部的蘿莉蘑菇頭變成中分阿姨頭，有人不憚惡意地揣測，為什麼把這個角色給一個又老又醜的不知名演員？也有更多人認為，這部戲唯一值得看的，就是她出現的那20分鐘。也有人發出疑問：菊地凜子到底是誰？此時，距離讓她一飛沖天的《巴別塔》（BABEL）已經過去10餘年。

菊地凜子到底是誰？（Gettyimages／視覺中國）

為什麼總是菊地凜子？

菊地凜子，是荷里活看日本的一扇窗口。

模特出身的菊地凜子自然是個衣架子，但是她1米68的身高在模特中並不算高。把她和現在最火的甜美系藝人新垣結衣，石原里美放在一起比較，她的樣貌也並沒有佔什麼優勢。反倒是棱角分明的，散發獨特的冷峻氣質，清新不俗艷，甚至有着一股「生人莫近」的距離感。但這種極具戲劇性的超模臉，卻在荷里活非常吃香。

在2007年，25歲，一文不名的菊地凜子，在畢彼特（Bradley Pitt），姬蒂白蘭芝 （Cate Blanchett）特主演的《BABEL》裏，演了一個日本聾啞高中生，然後破天荒地斬獲了當年奧斯卡和金球獎最佳女配角的提名，一夜之間，她紅了。

母親自殺，本身有殘疾，逐漸變得自閉而叛逆，她飾演的角色經常會以極端出格的舉動發洩內心的孤獨感。第一次在電影中擔當這麼重要的角色，獨自撐起一條故事主線，而且是在眾星雲集的荷里活大片裏，菊地凜子卻用她充滿隱忍爆發力的演技打動了全世界。在電影上映後，凜子被《Variety》雜誌譽為「2007年最受觀眾的十大演員之一」，Bradley Pitt也認為，「她本身就非常不平凡，得到肯定也是必然」。

除了入圍奧斯卡，這部電影還讓她收穫了不少爭議。因為電影中裸露鏡頭不少，也因此讓她成為焦點的中心。對外界的非議，凜子始終十分坦然，「這並沒有什麼了不起。」

菊地凜子原名小百合，名字溫柔軟弱，但她的個性，簡直是軟弱的反義詞。

《BABEL》的試片長達一年，而她最後的試鏡完全以手語完成，凜子想方設法接近聾啞女孩的這個角色，在電影拍攝開始後，她去任何地方幾乎都帶着耳塞，和人交流時也只用手語。原本打算找真正聾啞人來演的導演，因為她的努力，最終把這個角色放心地交到菊地凜子的手中。

後來，村上春樹的《挪威的森林》終於要電影化，她看到消息，拼了命地找導演，希望把「直子」這個角色交給自己演。從18歲開始看小說，她就迷上這個角色，為了得到演出機會，她不惜一次又一次懇求。雖然最終「直子」給了她，但以30歲的年齡出演20歲少女，並沒有讓她謀得觀眾的喜愛。在日本這個以少女為美的國家，菊地凜子始終沒有紅。然而，熱愛她身上的神經質與異類的人，根本不在乎她有沒有紅。

《BABEL》和《挪威的森林》都是菊地凜子的成名作。按圖看看她在電影中的表現▼

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一張神似王菲的「超模臉」讓她成為香奈兒的繆斯

正如上文所講的，凜子有着一張可塑性極強的「超模臉」，從她過往塑造的角色中就可見端倪。可以是《BABEL》中的歇斯底里，可以是《悍戰太平洋》的女英雄，也可以是《挪威的森林》中溫柔的直子。

在《Madame Figaro》中國版2016年十月刊中，她以濕漉漉的短髮造型亮相，置身於一座日式園林庭院中。身穿Louis Vuitton 2016秋冬成衣的她眼神凜冽，神態卻清澈無暇，這一點和王菲很相似，有着特立獨行又讓人捉摸不透的迷人性格，像是一個不食人間煙火的古怪精靈。

不止一個大牌愛上了菊地凜子。2012年，她出現在Miu Miu系列微電影Women's Tales（女性故事）的第四篇章「天色已晚」中，扮演白天在公司上班，晚上卻換了一副面孔的時髦女郎。2015年，凜子接受了《週末畫報》的專訪，並拍攝了一組時裝寫真。在這組片子中，她完全展現了她身上那種難以言喻的美。就像是一座被冰雪覆蓋住的休眠火山，外表冰冷，內心實則早已漸起波瀾。

菊地凜子的這張「超模臉」曾為《Madame Figaro》、《週末畫報》拍過寫真，按圖看看她的雜誌硬照▼

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Louis Vuitton熱愛凜子，並不難理解。Nicolas Ghesquière時代的Louis Vuitton和凜子一樣，都有着強勢之感。從她參加LV秀場照片就能體會。

但是擅長打造溫婉高雅範兒的CHANEL，居然也愛菊地凜子。過去數年間，凜子一直都是CHANEL重要的合作明星。說起凜子和CHANEL合作的源頭，就不得不提她首次在戛納紅毯上的驚艷造型。她在臨上紅毯的最後一刻，突然決定為自己染上一頭黃發，換上和服，只是為了讓自己得到所有人的注意。

這個「所有人」裏，還包括Karl Lagerfeld老佛爺，自此開啟了和凜子長達十年的合作。不僅多次邀請她前往巴黎看Fashion Show，並親自掌鏡為凜子拍攝了CHANEL的2008早春度假系列廣告。

十年前的凜子，棱角還沒當下如此鮮明，但是光影之中的她依舊是倔強的面容，不用多加修飾便十分迷人。總覺得叫凜子的女孩都是內斂含蓄的，在那唇齒之間，一顰一笑之間便可以看見她的天真和倔強。就如渡邊淳一筆下《失樂園》中的凜子一般，為了愛義無反顧，隨着自己內心而活。看看凜子的紅毯造型就知道，她從不為取悅觀眾和男性而刻意扮甜美，反而有些「神經質」的我行我素。

凜子出席在德國漢堡發布的CHANEL 2017/18高級訂製系列Fashion Show（Gettyimages／視覺中國）

菊地凜子在《BABEL》中「一脫成名」，以致於在後來的很多采訪中都會被問到關於大膽出演的問題，她的回答非常棒：「身體是演員展示情緒的工具之一，那是女性最美的部分之一，演員為此做出犧牲是無可厚非的。」

在iD 2012春夏刊拍攝的寫真中，她也再次半裸出鏡。十分大膽和灑脫，一下子就和那些主打「玉女」牌的清純係女星區分開來，依舊特立獨行。時尚搭配規則在菊地凜子看來，無非約束桎梏，對她來說，任何風格都是嘗試。正因如此，她可以輕鬆地hold各種時尚單品和造型。

演員凜子，人生贏家，無非如此

在《BABEL》和《挪威的森林》以後，她又主演了《久美子－雪花高離奇尋寶》 。都市傳說中，有個看過《雪花高離奇命案》的日本OL，在電影中的藏寶處被凍死。這部電影就是講她的故事，並以此入圍美國獨立精神獎和日舞影展（Sundance Film Festival）。

菊地凜子還和茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）一起主演了電影《Nadie quiere la noche》，演的不是日本人，而是住在雪屋裏的因紐特人。這部雙女主的電影，也獲得了柏林影展金熊獎最佳影片的提名。

菊地凜子的演出獲眾人青睞，更坐擁不同電影獎項的提名！按圖看看他走在紅地毯上的姿態▼

演過《寄生獸》、《妖貓傳》的染谷將太算是日本當紅藝人，比菊地凜子小11歲，他們在2015年宣布結婚的時候，曾經引起軒然大波。人們都認為菊地凜子離經叛道，但相比熱愛死亡搏擊，會把自己在電影中的恐怖頭套掛在家裏的染谷將太，恐怕凜子才是那個更加正常的人類吧。

2016年，他們宣布已經為人父母，享受着來自新生命的喜悅。

菊地凜子&染谷將太@第65屆柏林影展（Gettyimages／視覺中國）

初登大熒幕，就參演荷里活大片，入圍奧斯卡，嫁給比自己小11歲的明星，為人妻為人母，人生贏家也不過如此吧。

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