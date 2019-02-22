Off-White、D'heygere將文具變飾物　天價長尾夾、原子筆華而不實

近年，文具單品成時裝趨勢，許多大牌亦紛紛推出天價文具飾物，不但令人感到訝異，同時仍被時裝精買單，亦讓我們明白一個道理：當文具變成飾物，就算幾貴都有人買。

Off-White™天價螢光黃色長尾夾（highsnobiety）

Off-White™天價銀色長尾夾（highsnobiety）

設計師Virgil Abloh（網上圖片） 繼Off-White™推出首個珠寶系列後，萬字夾頸鍊不但網民引發討論，該品牌更延續推出一系列文具飾物。近日，Virgil Abloh再度從辦公室文具獲取設計靈感，將長尾夾化身潮流單品，分別推出兩種顔色：螢光黃色及銀色，並由金屬所製成，而正面均有刻上Off-White字樣。雖然它被當作鑰匙扣出售，但該夾子也可夾在牛仔褲、襯衫或外套之上，當作時尚配飾之用。若你想買個天價鐡夾，每個只售100美元（約790港元）。

D'heygere X BiC推出原子筆鑰匙圈（網上圖片）

這股文具潮，也燃點起其他品牌。新晉珠寶品牌D'heygere，主理人Stephanie D'heygere曾於Dior及Martin Margiela擔任設計師，其後決定創立自家品牌。今年度，該品牌與文具商老字號BiC推出了一個原子筆鑰匙扣。BiC於1950年開始出產原子筆，相信你也有用過它所製造的筆。此次合作，D'heygere將BiC經典四芯原子筆重新設計，然後造成鑰匙圈般，零售價格為305美元（約2,400港元）。

這些被神化的文具，附上設計師之名，像是品牌的另類宣傳。對你而言，它們是華而不實，或是非常值得此價錢？你們心裡有數。