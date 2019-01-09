【宜家最潮之物】IKEA × OFF-WHITE系列開賣在即　最平$90有交易

雖然OFF-WHITE主理人Virgil Abloh早前才聲言與Nike合作的"The Ten"系列經已完結，但貴為近代「聯乘之王」的他，一連串與其他品牌的合作項目仍然陸續有來，例如上年初公佈的IKEA × OFF-WHITE家居系列，最近就正式發佈了它的產品清單和定價，究竟售價會一如大家所料，好像IKEA平常的產品般經濟實惠，還是遵從OFF-WHITE的High Fashion模式，每件單品都動輒要數千大元呢？

Virgil Abloh策動的IKEA × OFF-WHITE系列即將在全球正式開售。

其實早在上年年尾時段，經已有部份IKEA x OFF-WHITE的單品流出，因為IKEA與OFF-WHITE兩大單位在9月和12的時候，分別先後在巴黎和東京舉行限定Pop-up Store，率先發售單品，不過由於當時發售的產品，只是整個合作系列的小部份款式，而且數量十分有限，所以甫一推出已迅間被人搶奪一空，更被人炒至天價，叫人可望而不可得。

連地毯都可以炒至接近一萬大元，認真「無陰公」。

特大“WET GRASS”綠色地毯。

但令人振奮的是，這個矚目系列最近終於有進一步資料流出。首先是全球公開發售日期方面，雖然還未有確實日子，但就肯定了將會在2019年內推出，而系列產品清單及相關價錢亦一併公開，別具話題性的地毯單品方面，特大“WET GRASS”綠色地毯、“BLUE”和“GRAY”字樣地毯定價均為€229（約$2,058HKD）；

“STILL LOADING”地毯。

KEEP OFF”地毯。

以IKEA收據為靈感改製而成的毛毯。

以IKEA收據為靈感改製而成的玩味毛毯則為€59（約$530HKD），價錢都尚算合理公道。

IKEA × OFF-WHITE桌子。

而大型傢具品方面，簡潔白色字樣桌子定價€279 （約$2,500HKD），是整個系列之中定價最貴的Item；設有門塞部件的木椅則盛惠€100（約$710HKD），整張倚中都未有任何OFF-WHITE的標記和招牌字樣，十分特別；至於售賣€159（約$1,500HKD）的鏡子也很值得留意，時關它乃是運用了幾何菱格方式製作，一塊鏡子，擁有不同角度的橫切面，盡顯Virgil Abloh的工業實驗精神。

Clock。

有不同尺寸的Cushion。

當然也絕非所有單品都「大大件」的，IKEA × OFF-WHITE尚有很多小巧生活品值得搶奪，例如純白掛鐘及不同尺寸的Cushion，其售價均約$250至$900港元不等，一千元都不用的價錢，就能夠為家屋增添時髦感，最適合香港地吋金尺土，生活於窄狹窩居的星斗市民。

不過想來芸芸合作作品之中，最搶手者應該都不是一系列只能夠擺放於家中的生活單品，而是那個能夠出街的Shopping Bag，一來IKEA原版藍色購物袋本就是他們最標誌性的設計，二來這個合作改裝版，無論在顏色、用料之上不但有重大改變，面袋正中更刻有"SCULPTURE"黑色字樣，如斯矚目才定價約$90元（細Size）及$120元（大Size），想來到當真開售之時候，全球各地的時裝人和花生友，均會為了爭奪這個購物袋而大排長龍，大打出手。

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