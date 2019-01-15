Off-White推出萬字夾頸鍊　Martin Margiela早已用這小學生Idea

停不了的Virgil Abloh。 先有蘊釀多時的Ikea聯乘產品終於正式公布產品清單和定價，然後再有首個由他主理的Louis Vuitton 19春夏系列的定價，這兩單消息勻成了網上熱話。 Virgil並沒有忘本，其個人品牌Off-White將開設Pop-Up店，而其中一件產品初登Instagram即引起廣泛討論。

跟Ikea聯乘合作，Virgil Abloh輕易牽起話題。（網上圖片）

Virgil Abloh自稱不是時裝設計師，而不少時裝人眼中，他也稱不上為時裝設計師，所以他操刀的作品常惹來批評，「只懂聯乘」、「純粹加工」等批評說話聽過無數遍，不過你有你鬧，我有我買，Off-White產品依然暢銷，聯乘系列更加是信心保證，永遠是手快有手慢無。

早前，Virgil宣佈將在1月17日至29日法國巴黎著名Hôtel Costes酒店開設期間限定的Pop-Up店，除了售賣包包和波鞋外，還會有新推的珠寶和花藝系列。Virgil說當他從時裝行業退下來時，就會投身花藝事業中，「當我年老後，就會走到偏遠的市鎮開設花店。」不說不知，原來他這麼愛花。

Off-White的Pop-Up店設於巴黎著名的Hôtel Costes酒店內（Hôtel Costes）

不過，大眾更關心的是Off-White首個珠寶系列，Virgil在其個人Instagram首個曝光的產品便是一個長方形紙盒，從圖案到字眼「Recycled Jumbo Paper Clip」，都跟萬字夾文具包裝設計無異，而事實上這確實是萬字夾，這個Off-White珠寶系列的第一彈的頸鍊設計概念就是源自萬字夾。Virgil表示珠寶系列花了三年時間開發，他指這萬字夾嚇人一跳，卻用非常特硃的製作方式來鑲上鑽石，他還在Instagram放上親身示範相，，雖然未見真係產品實物圖，但從相中所見是將萬字夾串連在一起成為頸鍊，而這設計感覺熟口熟面，沒錯，就是大家小時候沒太多零用錢，都用用萬字夾變成頸鍊，意念和做法根本是100%相同，當然物料差天共地。

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網民眼睛最雪亮，Virgil流出示範照後，隨即有人留言指他們小學時也做過，也有人說Hip Hop音樂人Travis Scott是第一個這樣做法的人，更有人狠批「Not creative, not cool, nothing」、「Unoriginal」，不過凡事總有正反兩面，有Virgil支持者大讚他的簡約創意。其實Virgil對萬字夾並不陌生，他曾推出萬字夾串成的手鍊，亦曾找著名珠寶商Jacob & Co.製作純金的萬字夾，只是重覆他自己的舊步伐。

Virgil Abloh親身示範Off-White萬字夾頸鍊（Virgil Abloh's Instagram）

從日常生活中取經已成不少設計師的靈感泉源，近年Tffany & Co.、Ambush、Raf Simons都將日用品時尚化，Virgil顯然並非第一個用萬字夾做飾物的設計師，Martin Margiela、Vivienne Westwood、Cheap Monday、Prada，甚至本地珠寶品牌周生生，都先後推出字夾飾物，在Etsy更是有成千上萬的手作萬字夾飾物，太陽底下無新事，但「萬字夾箱變成首飾箱」所引起的話題性，已令Virgil先贏一仗，如日後能大賣的話，他設計的並不是產品本身，而是設計出充滿話題性的市場學技倆。



最後，回帶一看Off-White以外的萬字夾飾物設計，現今世代，可能誰是第一並不重要，誰最賣得或最交多Like，才是人們所關心的。

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