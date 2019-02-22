【Karl Lagerfeld逝世】FENDI 19FW成老佛爺告別作：我想要蝴蝶結

老佛爺（Karl Lagerfeld）於周二逝世的消息震驚全球，而他生前最後的一個FENDI系列已正式於昨日在米蘭上映。 這位直到生命的盡頭仍在創作的設計師，到底給我們留下了怎麼的瑰寶？

FENDI 2019年秋冬系列。（WWD）

時裝秀的天橋上印有老佛爺在1981年設計的潦草FF logo，出入口投影出「Love Karl」的字樣。FENDI 2019年秋冬系列走優雅、休閒路線，以黑、白、啡色系為主，不時穿插鮮艷的黃色、綠色、粉紅色，第一位走出的模特兒衣領繫上一個大大的蝴蝶結，配上白色滾邊的啡色雙排扣大衣，以及FF Monogram絲襪。蝴蝶結、三角衣領以及潦草FF logo貫穿整個系列，系列中有不少潦草FF Monogram的絲襪以及透明高領貼身衣、恤衫、百摺長裙、闊褲以及大衣。

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系列的剪裁較為寬鬆，予人輕盈、休閒之感。衣服隨著模特兒的步伐在空中飄揚，不少模特兒背後綁上了大大的蝴蝶結，優雅之中帶著絲絲少女味。當然，以皮草起家的FENDI在系列中加入了皮草元素，只是不算太多，有部分外套、衣袖、手袖以及帽子用上了皮草。時裝秀以Hadid兩姊妹壓軸，二人均穿上透明連身裙，內搭FF logo連身衣。

Silvia Venturini Fendi獨自謝幕。（youtube截圖）

四十四位模特兒走完時裝秀後，Silvia Venturini Fendi獨自謝幕，並播出一段短片，片中老佛爺正接受訪問，正在講述第一天到FENDI當設計師時的形象，及後徐徐地在白紙上畫出當天所穿的衣服。而整個時裝秀就在短片完結後正式結束。

「我想要蝴蝶結。」這是老佛爺在星期一，即去世前一天與Silvia Venturini Fendi說的話。FENDI 2019年秋冬系列，可說是一個懷愐老佛爺的作品，到處都充滿著老佛爺的感覺。