【Karl Lagerfeld逝世】為FENDI效力五十四年　留下標誌性FF Logo

老佛爺（Karl Lagerfeld）在時尚圈縱橫多年，可說是近幾十年來最多產的設計師。他亦曾在訪問中提到自己是一名工作狂，而且不喜歡停下來。這位孜孜不倦的設計師直到生命的盡頭仍然在工作。

老佛爺與Silvia Venturini Fendi（網上圖片）

老佛爺同一時間為三個品牌工作，分別是CHANEL、FENDI以及其個人品牌。不過，外界往往把鎂光燈聚焦於CHANEL身上，對於另外兩個品牌的著墨較少。但其實，老佛爺為FENDI工作的時間比起CHANEL還要長，他在32歲已經入主品牌，為其工作超過50年。

在1965年，Paola、Anna、Franca、Carla與Alda Fendi邀請老佛爺成為品牌的設計師，為這個以皮草起家的品牌帶來了全新氣象。

老佛爺與Fendi一家。（網上圖片）

FF代表「Fun Fur」

FF標誌。（網上圖片）

FENDI標誌性的FF標誌其實就是由老佛爺設計。老佛爺入主品牌後的第一次系列名為「Fendi Fun」，希望為品牌標誌性的皮草加上一點樂趣，把當時厚重累贅、美感欠奉的皮草變得更輕、更易穿搭。及後繼續以「Fun Fur」的概念為品牌改革，FF標誌亦是由此而來。FF標誌從此便成為了品牌的象徵，時至今日亦一直沿用，不論是手袋、外套抑或上衣，都有它的影子。

第一個皮草高訂秀

老佛爺更在2015年為FENDI開設首個皮草高訂系列，名為「Haute Fourrure Collection」，同時是兩者已合作50周年的里程碑。只不過，近年動物議題愈演愈烈，以皮草作為招徠的FENDI自自然然成為了善待動物組織（PETA）的追擊對象。老佛爺曾經說過「Fur is FENDI，FENDI is fur！」不知在他駕鶴西去後，這句說話會否繼續執行？

+ 5 + 4 + 3

當FENDI遇上FILA

Hey Reilly惡搞的「FENDI/FILA」logo。（IG@hey_reilly）

在2018年，老佛爺雖然已達耄耋之年，但仍留有幽默的心境，真的推出了二次創作藝術家Hey Reilly惡搞的「FENDI/FILA」系列。Hey Reilly在社交媒體上登出一個FENDI與FILA結合的Logo，想不到老佛爺卻來了一個順水推舟，真的以這個Logo設計為藍本推出了一整個系列。

他的FENDI最後作品FW2019

來到2019年，各時裝周正如火如荼地進行中，米蘭時裝周亦已正式展開。這個來自羅馬的品牌將於明天（21日）意大利時間下午12時半舉行2019年秋冬季時裝秀，此是老佛爺為FENDI設計的最後一個系列（與Silvia Venturini Fendi共同設計）。而品牌亦表示屆時後台將不會開放予傳媒採訪，暫時亦未有公佈女裝創作總監一位之安排。

（IG@fendi）

雖然老佛爺為三個截然不同不同的品牌工作，但他往往都能因應不同品牌本身的背景及風格設計出具有其特色的作品。明天，就讓我們看看老佛爺如何為FENDI帶來具有羅馬特色的秋冬系列。

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