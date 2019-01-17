【FW19男裝周】Porter與FENDI聯乘出手袋　The Soloist.登陸巴黎

大家可否留意到，早幾年前好些本地時裝人，時常嘲弄日本時裝大不如前，甚至被韓風所取代芸芸之說，近來卻經已「無呢支歌仔唱」呢？構造這種格局，除了是很多韓國品牌根本就外強中乾，實力早已見底外，日牌苦心經營的手工與前衞並重理念，以至近年刻意與西方大品牌策動聯乘合作的匠心獨運，都是他們能夠再次在亞洲鶴立雞群的原因（閣下可否想起韓牌有甚麼經典的Collaboration？），就算在巴黎、米蘭時裝周等頂尖舞台同樣發光發熱，今個FW19秋冬男裝周正是有力證明。

Porter與FENDI破天荒聯乘手袋Baguette。（FENDI）

Peekaboo合作版，留意無論是Baguette或Peekaboo也好，本身也是偏向女性化的袋款，今次卻特意應用在男裝聯乘系列之中，可謂創先河。（FENDI）

其實當同屬LVMH集團的LOUIS VUITTON和DIOR，都先後和Supreme以及KAWS等街頭單位合作後，FENDI與另一個潮流單位合作，本來就是意料中事，然而日前當Karl Lagerfeld與Silvia Venturini Fendi發佈這個男裝FW19系列的時候，在毫無預兆的情況下發現其合作單位，竟然是來自日本的YOSHIDA & CO，就終歸叫人驚喜之餘又莫大感動。事關歐美文化向來「同氣連枝」，一個歐洲傳統大牌，選擇與美國單位合作，這樣的例子從來不缺。然而在東方、西方的文化差異之下，過往日本走街頭風服飾品牌要與歐洲時裝豪門扯上干係，一直都難於登天，這種情況要到數年前還是Kim Jones領軍的LOUIS VUITTON，毅然與藤原浩的Fragment Design推出聯乘系列後，才有所改變。因此今次老佛爺KarlLagerfeld選擇和Porter合作，無疑是對日本時裝工業的進一步肯定。

合作系列以兩大品牌各自的經典作為主調，FENDI挑選了Baguette及Peekaboo兩款經典手袋作為合作項目，Porter則以自家最知名的BondedNylon尼龍輕巧物料，注入其中，一個典雅的手袋遇上新潮又帶機能性的面料，這種兩極矛盾美感，正正和FENDI FW19的新季主題「二元對立」不謀而合。意念新鮮之餘，也崇勸有興趣的朋友務必「儲定彈藥」購物，事關它很可能是Porter史上最昂貴的包袋系列，也是少有不是日本製造的Porter袋類產品。

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. FW19 MENSWEAR。

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. FW19 MENSWEAR

宮下貴裕回歸巴黎時裝周

當然這絕非Takahiromiyashita宮下貴裕第一次踏進巴黎男裝周，但對上一次經已是上個年代的事，而當時還是以另外一個品牌Number (N)ine自居。或許今次事隔經年的再戰花都，好些人已然覺得宮下貴裕面目全非，Number (N)ine時代的古典、搖滾和歌德風尚，到改變成機能意味十足的山系運動風矣！然而外在的變化或許明顯，但內在對服裝的理念和美學堅持，其實從Number (N)ine到今日的The Soloist.依舊一脈相承。例如TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. FW19，就處處感受到（是感受到，不是看到）宮下貴裕昔日賴以成名的陰暗頹廢痕跡。新季系列內設計了許多羽絨褸、Parka大褸及索帶背包等山系單品，但較之平常Outdoor服飾用色鮮艷的活潑感，The Soloist.世界下的山系時裝可謂幽暗得多，那些遮臉的尼龍夾棉Neck Warmer，與其說是保暖，倒不如說是向Avant-garde一系時裝致敬的手段。

而Number (N)ine時代設計師熱愛的宗教風仍然持續，就只不過是將舊時明刀明槍的十字架頸鏈，轉化成悲傷婉轉的歌德詩句，並刻印在每件衣服的顯眼位置之中。總之今次回歸巴黎，宮下貴裕崇向的邪味偏鋒美學持續，分別就不過是從前「黑化」的單品是西裝褸，今日「妖魔化」的作品是羽絨褸而已。

Fumito Ganryu FW19 MENSWEAR。

至於川久保玲弟子Fumito Ganryu丸龍文人，新季男裝系列就重新提醒大家，何謂：「日本時裝的核心價值」，將沉穩的用色，結合闊袍大袖輪廓與中性剪裁，再注入當代的西式洋服中去。意理就是如斯簡單明快，堂而皇之，卻又仍然足以令人賞心悅目，證明當自身的時裝美學足夠地優秀的時候，時裝設計師本身就無須為了潮流「這個半斗米」而折腰。

作為脫離COMME des GARÇONS後的第二季「單飛」設計，FW19的Fumito Ganryu明顯比SS19官仔骨骨得多，擺脫上季的運動風和以假衫造袋的概念設計，新季明顯在探索傳統西裝的可塑性和未知性，將西裝整得不合比例地Oversized，西裝褸下擺刻意弄長，西褲特意加強其垂摺和飄逸效果，就連焦點單品漁夫褸，亦把它延伸至腳眼位置，既是將漁夫褸和長袍其合，也將男女裝合二為一，即使是女生著用同樣有型又得體。

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