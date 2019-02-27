英國百貨Selfridges禁售稀有動物皮革　除了鱷魚皮、蛇皮，還有…

近年，許多時裝品牌紛紛棄用皮草，促使整個行業往可持續發展步伐邁進。如Gucci及Versace般，承諾停止使用皮草，標誌着品牌對新道德規範的依偎。然而，CHANEL、Victoria Beckham、3.1Phillip Lim，亦開始跟隨大隊禁用皮草及皮革，共同加入保護動物行列。 隨著我們踏入2019年，消費者開始推動道德革命，逼使其他品牌無法不效仿？

英國百貨公司Selfridges（WWD）

近日，英國百貨公司Selfridges追隨奢侈品牌的腳步，計劃逐步淘汰蟒蛇皮、鱷魚皮及蜥蜴皮所製成的產品，昐望直至2020年2月，只銷售農業用畜皮革。長期以來，為了促進有意識的消費，該公司一直提倡可持續發展，除了堅定的反皮草政策外，亦於2016年推出「Buying Better, Inspiring Change」計劃，努力地確保在2022年前，50％產品能實現環保概念，並將道德和環境問題放在首位。現在，該公司正進行「Project Ocean」活動，不但特顯了塑膠廢料的問題，更下令所有商店禁售膠樽，為環保出一分力。

英國百貨公司Selfridges計劃逐步淘汰蟒蛇皮、鱷魚皮及蜥蜴皮所製成的產品。（網上圖片）

Selfridges可持續發展總監Daniella Vega說：「作為全球領先的零售商，我們將利用其影響力，鼓勵合作夥伴和人們負責任地購物，並尊重地球及保護我們的未來。」而他們的最新舉措，還得到全球動物保護組織Humane Society International的讚許：「這決定將挽救無數鱷魚和蛇的生命。」