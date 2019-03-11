【展覽】《KAWS：HOLIDAY》三月底登陸　37米COMPANION躺臥維港

香港成為《KAWS：HOLIDAY》展覽第三站，今次COMPANION公仔比首爾和台灣更巨型，並且將會躺臥在我們的維多利亞港上。

《KAWS：HOLIDAY》的計劃於去年開展，第一站選址韓國首爾石村湖，當時28米高的「COMPANION」漂浮在湖上，是KAWS當時第一個漂浮於水上的藝術項目，話題性十足。其後《KAWS：HOLIDAY》於今年1月登陸台北，36米高的「COMPANION」雕塑坐在中正紀念堂中央，甚具氣勢，開幕禮更有唱手林俊傑到場，連林俊傑也是KAWS的忠實粉絲！

（AllRightsReserved）

第三站來到香港，KAWS同樣顆拍香港創意工作室AllRightsReserved，並於「香港藝術月」期間舉辦展覽。香港站同樣以簽名式的「COMPANION」公仔作主題，37米高的雕塑將會躺臥的姿勢飄浮於維多利亞港之上，雕塑的體積比起首爾和台北站的還要大。而在KAWS的社交媒體上可見，相信雕塑已來到香港並正在進行測驗（Inflation Test），展覽日期則為3月22日至3月31日。

是次KAWS亦會在香港推出各種周邊商品，包括印有HONG KONG字樣的KAWS咕𠱸、T Shirt和Tote Bag，還有貼題的躺臥姿態的「COMPANION」figure和浮床。