【藝術三月】CHANEL珠寶設計師為香奈兒、聖羅蘭製作家品登錄中環

香港的三月充斥著藝術活動，上周有KAWS正式「駛」出維港，又有Art Basel及Art Central緊接在本周舉行。 除了這些大型藝術活動之外，又有數之不盡的小型藝術活動，實在叫藝術愛好者們忙得喘不過氣來。 其中結合古董、水墨及設計的聯展《合流》絕對值得留意，當中包括CHANEL御用珠寶大師Robert Goossens的作品。

Robert Goossens。（網上圖片）

Robert Goossens以拜占庭風格為名，曾與不少大品牌合作，如Balenciaga、Schiaparelli、Thierry Mugler等，但他的一生與CHANEL及Yves Saint Laurent這兩個品牌的牽絆最為強烈，由他所創辦的Goossens更是CHANEL眾多個工藝工坊之一。

在Coco Chanel的時代中，她是叛逆的代名詞。黑白色的配搭、簡潔利落的線條一反當時誇張的風格。而她另一愛好就是把真假珍珠作混搭，這與Robert Goossens混合不同寶石的作風不謀而合，岩石水晶頸鏈以及拜占庭風格的袖口式手鏈可說是代表作。Robert Goossens與CHANEL的合作令他聲名大燥，並被稱為「Monsieur Bijou」，英文意思即是Mr Jewelry。及後在上年紀70年代中期，與Yves Saint Laurent的合作同樣是極具代表性，在Yves Saint Laurent的好友兼靈感繆斯 Loulou de la Falaise的提議下，當時Robert Goossens為YSL設計了以非洲為主題的系列。

是之《合流》展覽正正帶來了Robert Goossens為Coco Chanel及Yves Saint-Laurent個人居所特別打造的燈飾、桌具及鏡子，從中可了解到這兩位時尚大師的口味。同場還有著名當代水墨藝術家任重的水墨畫，以及中國藝術專家江苑儀珍藏的古玩、陶瓷、玉器、雕塑等共同展覽。

《合流》展覽

日期：即日至4月2日

地點：香港中環畢打街12號畢打行六樓606-607室

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