【綠色設計】簡約美學陶器餐具　原材料竟自堆填區中的工業廢料？

陶瓷工藝擁有過千年歷史，是藝術發展史其中一項重要的里程碑。單憑考究中國陶瓷，就已出現青花瓷、白瓷、唐三彩等各種門派；而材料方面則普遍用上粘土、瓷石、高嶺土等等製成。 如今，陶器創作已不僅講究於視覺美學，更是重視材質的環保議題。甚至工業廢料也可成製瓷的原材料。

Royal College of Art帶來了一個名為「Red mud project」的項目。（designboom）

陶瓷發展至今，已不單純被視為一種傳統匠人工藝，既是都市人洗滌心靈的最佳寄托物，也是環保開闢者的重點探討單元。倫敦著名藝術設計學府Royal College of Art（皇家藝術學院）有一設計團隊近日構思出一個新項目，命名為「Red Mud Project」，致力探究如何將工業廢料轉化成製瓷的原材料，當中所提及的Red mud，正正就是針對「赤泥」這種工業固體廢物進行研究。

赤泥本就呈赤色，亦稱紅泥。（designboom）

設計團體分別有Joris olde rikkert、Guillermo whittembury、Kevin rouff與Luis paco bockelmann。（squarespace）

此項目設計團體成員從四方八面找來不同專才協力，當中包括材質科學家、陶藝家、相關工廠等一起進行研發，先共同探討赤泥的功能性、結構性，以及多樣性，繼而發現其絕對有潛力成為一種原始材料的替代品。

赤泥的排放量，全球多達七千萬噸。（designboom） 赤泥是製鋁業提取氧化鋁時，所排放出來的污染性殘渣。一般情況下，若每產出一噸氧化鋁時，同時附帶一至兩噸赤泥，排放量有時更可比前者多達2.5倍；就以第四大氧化鋁生產國的中國為例，一年的赤泥排放量可幾近數百萬噸，而全球的總數量則有達七千萬噸。赤泥一直被視為工業廢料，過往處理手法亦只靠堆填，其所含的化學成分與放射性物質，會嚴重影響人類與土地。因此，此番成功將赤泥轉化成陶瓷原料的研究項目，的確對環境保護作出莫大的貢獻。

據聞團隊經過數百次的試驗，才帶來圖中一系列以工廠作為靈感的餐具，當中所使用的釉料、混凝土、黏土等材料，也用赤泥而製成，至於不同的燒製溫度，亦為赤陶帶來不同的色調，從柔和的赤紅，再到深沉的紫紅色，還有低調的黑色的陶瓷品都有所涵蓋。這系列作品的面世，不單賦予了赤泥的生命，更令人思考更多各種工業廢料的可塑性。

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