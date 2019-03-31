【插畫】結合傳統與數碼創作　超現實風格比《我們．異》更驚悚？

超現實光影插畫，猶如正在觀看驚悚片？美國插畫家Zoë van Dijk，喜怒無常的作品，風格傾向重視光影，並利用暗色調、多種形狀及加入經典角色為主。

Zoë van Dijk喜怒無常的光影插畫（網上圖片）

Zoë一直在創作特定的構圖、顏色和渲染效果，更把種種選擇連結起來，從而建立自我風格，但她卻不這麼認為自己屬於一個「獨特的風格」。「聰明並不像是傳達情緒那般重要。」她的作品概念來自王者主題，既不想放棄個人審美準則，所以一路以來亦努力尋找解決方案，最後更利用光與影的鋪排，構出一幅幅極具黑暗色彩的畫作，想必畫畫亦是她抒發情緒的好方法。

超現實光影插畫，猶如正在觀看驚悚片？（網上圖片）

「我喜歡兩者融合起來。」半傳統半數碼化的操作，是她最喜歡的繪畫過程，首先從Photoshop繪製草稿，然後直接將草稿打印在淺藍色不透明的熱壓水彩紙，利用石墨繪製，再在墨水進行塗漆。最後，將其作品掃描至電腦，再次利用Photoshop為畫作上色。

插畫家Zoë van Dijk的作品（IG@creepcaptain）

Zoë於2015年畢業於美國視覺藝術學院，愛閱讀，亦愛看90年代動作驚悚片，而從大學期間，經已成了一個自由工作者，源於工人階級的背景，她在餐飲業賺了不少金錢，當決定轉型時，她不但放棄每周可靠的現金收入，經濟壓力亦變相加大，但卻依然堅持當個自由工作者，為夢想奮鬥，同時她喜歡與世界各地的人合作，並能自己控制工作時間。

古今中外，堅持就是勝利其中重要一環。到目前為止，Zoë的作品已被美國插畫家協會和世界插畫獎授予榮譽，她喜歡分析性別不平等，亦同樣愛看電視節目，所以目前更為閱讀網站Longreads進行一連串計畫，旨在研究女性在電視上的反英雄角色。

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