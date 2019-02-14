【展覽】YSL把藝術融入時裝　以衣物演繹Piet Mondrian經典名畫

提起Yves Saint Laurent，你也許會想到他Le Smoking系列，令褲子成為女性的衣櫥中物。不過，其1965年的秋冬系列同樣十分轟動，甚至被《New York Times》稱為「最好的系列」。 品牌1965年的秋冬系列中，那六條以荷蘭藝術家Piet Mondrian畫作為藍本的A字裙震撼了時裝界。

1965年秋冬系列。（YSL博物館）

若果提起Piet Mondrian這個名字，可能你未必知道是誰，但若果展出其代表性作品，相信不少人有「哦，原來係佢」的驚嘆。Piet Mondrian的代表作是那些看以簡單、只有紅黃藍格子的畫作。

《紅藍黃的構成》（Lozenge Composition with Red, Gray, Blue, Yellow, and Black）（網上圖片）

這些畫作之能夠令人留下深刻的印象，相信定必關連到畫作的「簡單性」。白色畫布上，畫有數條縱橫交錯的黑色直線，再加上一個個實色的紅黃藍格子，看似是一幅任誰都可以畫出的作品，亦定必有不少人在觀賞完畫作後會有「藝術嘅嘢我識條鐵咩」之感慨，甚至有人會在心中暗付「我都畫到啦」。

現今會以「風格派」（De Stijl）或「新造型主義」（Neo-Plasticism）來形容Piet Mondrian這種以幾何和直線所構成的畫作。不過，若只以單一種風格去以及繪畫手法去概括藝術家的一生實在是有欠公允。Piet Mondrian曾創作過不少典型西方畫作，如風景畫以及靜物畫。直至1911年，他移居巴黎後，畢加索所開創的立體主義（Cubism）為他帶來了強烈的衝擊，令其畫風逐漸變得抽象。及後，Piet Mondrian在立體主義的基礎上發展出自己的派系，逐漸摒棄了物件的實體形象，並以色彩及幾何圖形作為表達，希望達到他心中的「純粹實在」以及「純粹造型」。如Piet Mondrian創作於1943年的《百老匯爵士樂》（Broadway Boogie-Woogie），畫作以紐約曼哈頓的城市規劃作為靈感，但就沒有畫出城市中任何建築物的本體，而是利用不同顏色的四方形去代表現實中的不同建築。

《百老匯爵士樂》（Broadway Boogie-Woogie）。（網上圖片）

在這之前，Piet Mondrian已經創作出不少富有「新造型主義」風格的畫作，如在1930年的《紅藍黃的構成》、《構圖第十號》等等。Piet Mondrian的創作風格大大地影響了後世，包括建築、平面設計、時裝等等，亦成為了Yves Saint Laurent的靈感來源，他把這幅畫作以立體的方式去呈現出來，把一塊塊已染色好的布料車縫起來，並藏起縫線，以達至看似無縫的效果。雖然系列仿似十分簡單，但當中的製作過程其他藏有大量問題，並需要高超的技巧。

現在，位於巴黎的Musée Yves Saint Laurent由即日起至今年12月31日，將會展出Yves Saint Laurent 1965年及1969年秋冬系列予公眾參觀（1969年是與雕塑家Claude Lalanne合作的系列）。



《New Display for the Collections》展覽

日期：即日至2019年12月31日

地點：Musée Yves Saint Laurent（5 Avenue Marceau, 75116 Paris）

票價：10歐元（約88.5港元）

網站：museeyslparis.com/en/exhibitions/musee-yves-saint-laurent-paris-1

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