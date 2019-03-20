【設計】麥當勞美國總部空間大翻新　M記打工也是Dream Job？

辦公室環境的好與壞，直接或間接影響員工表現，所以近年不少公司打破傳統，設計出新奇好玩及舒適的辦公室，從而促進員工創意和提高工作效率。 麥當勞美國總部搬回芝加哥，並打造全新開放式辦公室，創立充滿健康意識的辦公室文化。

麥當勞芝加哥總部大門（網上圖片）

麥當勞芝加哥總部招待處（網上圖片）

為了讓辦公室變成避世空間，麥當勞共聘請兩間設計公司，包括IA Interior Architects及Studio O+A，將由傳奇Gensler建築事務所設計的建築物，搖身一變化身極具藝術感的空間。這個總部被設想為企業的一部分，亦變成宣傳公司文化的中心點，當中設有麥當勞漢堡大學、歷史博物館、咖啡館、健身中心、畫廊等設施，內裡更設有麥當勞餐廳，並開放給公眾。兩間設計公司，分別設計不同的辦公區域，各自空間亦互相有聯繫。若能置身其中，大概你亦無法想像這是一棟辦公大樓，因為不論內外設計都更像是一間酒店。根據設計團隊表示，内裡每個建築設計都能獨立運作，並與周圍共享空間以作交流。

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總部共設有九層，每層都被設計為一個新篇章，中庭的不規則樓梯，串聯起由上至下的共享空間，並創造了向不同方向移動的感覺，當中亦放置了藝術家Jacob Hashimoto的巨作，利用數百個微型風箏而製成的藝術品。設計團隊解釋道，每層設計可喚起麥當勞的品牌元素，如廚房、風味、人民和社區等。其辦公室提供各種不同舒適佈局，設置各種各樣的休閒空間，進一步推動員工的創新思維。

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麥當勞芝加哥總部（網上圖片）

反觀香港，此處人多地少，莫說要求一個良好辦公室環境，大概「打工仔」只望祈求能準時收工，就早已心滿意足。

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