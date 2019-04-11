美國「穿窿涼鞋」KEEN竟多謝GUCCI抄自己？網友：一眼就認得出

讀者們先看看以下這兩張圖片，分得出哪張是美國戶外品牌 KEEN、哪張是 GUCCI 嗎？誕生於美國俄勒岡州的 KEEN，日前在官方 IG 上傳了一張圖片，寫道：

Dear Gucci， We’re inspired by your inspiration from our inspiration. XOXO KEEN Team！ 美國鞋履品牌KEEN官方IG

按圖揭曉▼

明眼人都看得出這段話中的含意吧！先為沒 follow到這件消息的人簡單說明，GUCCI 推出的 2019 春夏系列，Sneaker-Sandal 是春夏重點商品，運用皮革、網眼還有反光面料，前方鞋頭強調能保護腳趾，有着大大 GUCCI 字樣的魔鬼沾綁帶與拉繩！等等，這雙運動涼鞋似乎在那裡看過？速度超快的網友留言：「這是 KEEN 吧！」

GUCCI 這雙涼鞋的確跟 KEEN 的經典水陸兩用鞋 NEWPORT 很相似，只不過 GUCCI 定價 890 美元，並且建議用紙填充鞋內讓其保持形狀且吸收濕氣，然後收藏於法蘭絨袋子內。2003 年首度面世的 KEEN NEWPORT，發售至今已經 16 年，使用織帶防水層，還加入潛水衣材質的彈性內襯，穿起來更服貼穩固且快乾透氣。剃刀式斜紋能加強與地面的摩擦系數，抓地力跟腳感更好。KEEN 擁有多項涼鞋專利，包括 2002 年拿到的護趾涼鞋專利（sandal with toe guard）。

不少人着住KEEN上天入地走天涯，足證實用▼

+ 5 + 4 + 3

Oh, I think that’s flattering if we are, it’s when they stop copying, that’s when we’re really in trouble. Calvin Klein

聰明的 KEEN 找來自家員工還有一隻名為 Ridley 的狗狗，就在官方 IG上傳一張拍得跟 GUCCI 由Glen Luchford操刀，從 40、50年代擷取靈感的 2019 春夏系列廣告，一模一樣的照片。KEEN 的這篇發文還讓 《The New York Times》專文討論所謂的：「時尚複製」，KEEN 官方接受《The New York Times》訪問時表示：「我們第一次看到時的確有些驚訝，能讓大品牌特別是高端品牌試圖從我們的設計擷取些什麼，我們覺得很酷、有些受寵若驚。」

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】