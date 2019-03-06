【玩味選擇題】GUCCI大戰Off-White　米奇老鼠頭袋還是螺絲戒指？

時裝，講究可穿性及實用性，不過若果品牌想惹來更多廣大傳媒關注，看來玩味性重的「GIMMICK」產品都是不可少得。就如最近GUCCI正式開售的Mickey Mouse手提包，以及Off-White™的六角螺絲帽戒指，她們似乎都能成功引起廣泛迴響。
模特手攜的Mickey Mouse袋款現正上架。（GUCCI）
上年剛好迎來Mickey Mouse誕辰九十周年，GUCCI為了慶祝其大壽，去年八月於巴黎所舉行的2019 春夏系列，早已公開亮相出一款「盞鬼」Mickey Mouse袋款，當時更迅速成為時尚圈的熱話，如今單品終於正式上架，相信不少鍾情於米奇老鼠之愛好者也急不及待入手。
袋款零售價達4,500美元（約35,000港元）（GUCCI）
這款以合成樹脂為主要塑材原料，再採用3D打印技術製成的袋款，整個設計由輪廓與外表是不折不扣的Mickey Mouse，完美還原這經典迪士尼卡通人物頭像每個細節。由於是手攜款式，其耳朵中間的位置添上手柄，並刻上GUCCI Logo。今回品牌除了帶來Mickey Mouse最正宗的原色設計外，還推出另一款以白色為主調，再混合紅色塗鴉元素的版本，讓袋款更感前衛之餘，同時充滿着街頭玩味效果。袋款縱使可愛，唯定價絕非便宜，以零售價4,500美元（約35,000港元）方可將其私有化，你仍願意購入嗎？
Off-White™推出以螺絲帽作為靈感的戒指（ENDCLOTHING）
然而論玩味設計，當然不止GUCCI，還有混合工業與街頭的Off-White™。品牌除了繼較早前推出了長尾夾文具後，近日又有惡搞作品面世，為我們帶來以六角螺絲帽為概念的指環，意念的確創新，但若然撇除飾品上那「HEX NUT」及「Off-White™」的字眼，實際上根本與平日常用的螺絲帽沒兩樣。就算是Virgil Abloh的忠實粉絲也好，不少人都認為此款實在不值$269美元（約2,000港元），不過，品牌僅以一個平日完全被人忽視的基本工業用品，也能變成貴價上品，Virgil Abloh的創意與賺錢計謀，絕對值得敬佩。