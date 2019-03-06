【玩味選擇題】GUCCI大戰Off-White　米奇老鼠頭袋還是螺絲戒指？

時裝，講究可穿性及實用性，不過若果品牌想惹來更多廣大傳媒關注，看來玩味性重的「GIMMICK」產品都是不可少得。就如最近GUCCI正式開售的Mickey Mouse手提包，以及Off-White™的六角螺絲帽戒指，她們似乎都能成功引起廣泛迴響。

模特手攜的Mickey Mouse袋款現正上架。（GUCCI）

上年剛好迎來Mickey Mouse誕辰九十周年，GUCCI為了慶祝其大壽，去年八月於巴黎所舉行的2019 春夏系列，早已公開亮相出一款「盞鬼」Mickey Mouse袋款，當時更迅速成為時尚圈的熱話，如今單品終於正式上架，相信不少鍾情於米奇老鼠之愛好者也急不及待入手。

袋款零售價達4,500美元（約35,000港元）（GUCCI） 這款以合成樹脂為主要塑材原料，再採用3D打印技術製成的袋款，整個設計由輪廓與外表是不折不扣的Mickey Mouse，完美還原這經典迪士尼卡通人物頭像每個細節。由於是手攜款式，其耳朵中間的位置添上手柄，並刻上GUCCI Logo。今回品牌除了帶來Mickey Mouse最正宗的原色設計外，還推出另一款以白色為主調，再混合紅色塗鴉元素的版本，讓袋款更感前衛之餘，同時充滿着街頭玩味效果。袋款縱使可愛，唯定價絕非便宜，以零售價4,500美元（約35,000港元）方可將其私有化，你仍願意購入嗎？