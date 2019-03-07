【#VansChallenge餘波】跟風玩鞋面向上挑戰　Crocs反應極冷淡？

早前，有網民將丟Vans鞋短片放上Twitter，無論她怎樣丟，鞋面都是向上朝，隨即引發一場#VansChallenge大戰，甚至有說正版鞋一定不會反轉云云，連Vans創辦人Paul Van Doren之子Steve也參與其中，好不熱鬧。

不過，當一件事情被炒起後，便會有很多人爭相仿效，之後再出現#CrocsChallenge這相同的挑戰，不知過兩天會否出現Nike、adidas、Puma、Converse，甚至連Red Wing、Tricker's、Balenciaga、Christian Louboutin等不同風格的鞋履都不放過的亂局呢？

隨意丟出一對Vans Old Skool，想不到反應如此熱烈。（Vans）

網民lana m!sses tøp（@ ibelievethehype）的丟Vans短片

Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H — lana m!sses tøp (@Ibelievthehype) 2 March 2019

因為網民lana m!sses tøp（@ ibelievethehype）一段Twitter短片，將一對Vans Old Skool鞋丟出，不論左右鞋，結果都是鞋面向上，這一試引起其他網民議論紛紛，這短片有逾25萬個Like，但這數字並非重點，而是繼後引來全城效應，人人都將其Vans鞋作出測試，引發#VansChallenge才是最瘋狂，人們不斷創作各種不同的花式，如一次過丟幾對、從樓梯丟下，甚至高樓大廈的天台，為的就是贏多幾個Like，不過當Vans創辦人Paul Van Doren的兒子Steve Van Doren也參與這場丟Vans大行動，讓人不禁懷疑這暗地裡是否一場Vans的Marketing網上推廣？估勿論答案是Yes或No，這已為Vans帶來一個傳播性很廣，並且很正面的宣傳。

Vans創辦人Paul Van Doren的兒子Steve Van Doren也來丟

#VansChallenge片段大結集

有人以認真的物理學角度去解釋，亦有人指這是用來分辨真假Vans的最佳方法，答案已不再重要，而Vans鞋底用上的Waffle鞋底卻因此被人重新談論，這本是為了提高鞋子與滑板之間的抓地性的設計，雖然工序繁多，但這除了為板仔帶來功能性外，同是亦為普通市場日常穿著時帶來更佳的舒適度，因這格仔餅式的鞋底成了品牌重要的Signature。Vans多年來仍不斷為鞋舒適度作出改良，如最新近面世的ComfyCush，就是新研發的鞋墊技術。

Waffle格仔鞋底畢Vans經典設計（網上圖片）

#CrocsChallenge反應一般

I didn’t bring all my crocs home with me but here is my input #CrocsChallenge pic.twitter.com/5elAMNcSrh — Zari (@Godlyenough) 5 March 2019

網上世界的一秒鐘等如現實世界的十年，全民一窩蜂狂玩#VansChallenge後，很快已有人帶來另一新挑戰，主角由Vans變成Crocs，#CrocsChallenge的創意卻是零，只是照板煮碗，將鞋丟出來測試鞋面是否向上，縱使有人跟隨，但參與人數已跟Vans差天共地。

毫無疑問，今次大贏家只有一個，就是Vans。