【H&M大轉型】不再是速食時裝？變賣二手衫、古著延長衣服壽命

上月，有報告指出：2028年女性衣櫃裡，約13%會是二手衫，估計二手及古著市場會持續增長，也能解釋到近年消費者為何減少購買速食時裝（Fast Fashion），因為不論是H&M、Primark、Zara及Forever 21等，它們都正在面臨生意嚴重萎縮的危機。 當面對困局時，若品牌懂得捕捉機會，同時巧妙地應付危機，那麼自然就有機會東山再起，今次H&M轉型之路又何去何從？

H&M將會銷售手衫及古著（網上圖片）

H&M又有新搞作，可持續發展負責人Anna Gedda向《路透社》表示，H&M將會銷售二手衫及古著，並即將在瑞典推出試驗，在旗下品牌& Other Stories網站上，首度嘗試銷售二手衣服，並盼望未來幾年，將計劃擴展至其他品牌：「H&M盼望通過延長衣服壽命，來大幅減少對環境所造成的破壞。」

H&M可持續發展負責人Anna Gedda（H&M）

H&M盼望通過延長衣服壽命，來大幅減少對環境所造成的破壞。 H&M可持續發展負責人Anna Gedda

近年H&M盈利萎縮，所以品牌一直試圖轉型，對於環保更尤其重視。（網上圖片）

時裝産業對環境造成巨大影響，相信大家有目共睹，而H&M更是全球最大的服裝零售商之一，僅次於Inditex集團Zara之下。可是，近年H&M盈利萎縮，所以品牌一直試圖轉型，尤其對於環保極度重視，如採用有機棉花、鼓勵顧客回收衣服，並在某些國家提供修補衣服務等。H&M也正與瑞典二手平台Sellpy進行合作，Sellpy是H&M投資的初創公司，正為H&M創建另一個網購平台「& Other Stories」。另外，品牌供應鏈亦會更加透明化，即將推出一個系統，讓消費者看見服裝在哪一間工廠生產，以及更多關於面料的資訊，減低他們對衣服的疑慮。

為了再次東山再起，H&M轉型之路確實難行。（H&M）

為了再次東山再起，H&M轉型之路確實難行，除了要打破消費者對品牌概有的想法外，也要增強衣服的質量，從而慢慢地使快時尚慢起來。是次變賣二手衫和古著的計劃，或許品牌聽見大眾的回響，竟然願意作出改變及嘗試，使大家眼前一亮，且看這新舉動能否為H&M殺出一條新血路。

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