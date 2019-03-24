【Zara、H&M危機】不買速食新衣　2028年女性衣櫃中13%是二手衫？

Zara與H&M，向來都主導着速食時裝（Fast Fashion）的世界。基於消費者對於速食時裝的渴求緩步減弱，到底是甚麼原因，讓它們正在面臨着嚴重危機？

Zara、H&M正在面臨嚴重危機？（網上圖片）

近日有報告指出，人們喜歡把二手時裝變為投資品，據網上商店thredUP及零售分析公司GlobalData數據顯示，2018年美國二手服裝市場價值240億美元，而速食時裝市場價值為350億美元。然而，直至2028年，美國二手時裝市場價值將預計飆升至640億美元，而速食時裝市場，卻只會達至440億美元，何況Zara與H&M，兩者今年均未達到盈利預期。H&M於今年1月表示，第四季度的利潤下降了10％，並將其歸咎於線上業務的投資與競爭對手，如Zara、Primark及ASOS等。另外，Inditex最新財政年度公佈銷售增長率為7％，反之分析師卻對此採取懷疑態度。

若速食時裝想再次東山再起，應該如何轉轉危為機？（網上圖片）

時裝如何與可持續發展保持一致？這個問題是整個時裝界都需要關注的議題。隨著可持續時裝的趨勢，購買者希望以不同的方式增添衣物，例如購買二手衫，這個行為不再意味買殘舊的衣物，就如美國thredUPP和英國Thrift +等網站，都能讓消費者輕鬆在網上買賣時尚舊衣。與整體時裝市場相比，其實二手市場增長率一直非常顯著，由於Vintage服飾的獨特性，滿足了消費者對不同種類、價值及可持續性的偏好，未來預計這種增長將會持續，反而使我們不再買新衣，亦能解釋為何消費者近年開始減少購買速食時裝。報告亦指出，直至2028年，女性衣櫃裡大約13％的衣服，都有機會全是二手衫。

銷售二手奢侈服裝及配飾的The RealReal（網上圖片）

人們不但開始購買舊衣，亦沉迷於二手奢侈品市場，就如The RealReal銷售二手奢侈服裝及配飾，共籌集到2.88億美元的資金，財力強大之如，亦證明該平台的受觀迎程度。種種因素使速食時裝面臨嚴重危機，可是危中有機，若然它們想再次東山再起，就要想想如何轉危為機。

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