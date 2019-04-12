只用黑白線條去畫畫　日本插畫家：性愛、移動都是證明生命的瞬間

橋本ユタカ會將只有線條的生物動作，放在某個街景之上，「但我不會刻意強化這是某個城市的街景，而是讓觀看者覺得好像是這裡、又好像是哪裡。」、「這是人嗎？還是動物？」、「他們是在跳躍還是翻滾？」

第一眼看到日本插畫家橋本ユタカ的作品時，腦海裡接練迸出疑惑。只有黑與白、帶些圓潤感的簡單線條，再無其他多餘裝飾。橋本說：「我希望觀看者在看我的作品時，不要被具體形象、顏色所制約，『這好像是人類』，『他（牠）到底在幹嘛？』至少在我的作品裡是一個生而平等的世界。」

按圖看日本插畫家橋本ユタカ的作品與理念▼

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只有黑白與線條 一切都是平等

橋本認為人只有在玩滑板時才會做出日常生活絕對不可能出現的動作、發生無法控制的瞬間。的確，在橋本的作品裡是人、是動物？完全分不清，何者是虛？何者為實？「對我而言，人跟動物除了食物與從事性行為之外，基本上是一樣的，但人類總是會以上對下的態度看待動物，我在思考如何表現時，書道（書法）給我了靈感，只用黑色與線條寫出來的字，很有力道傳達自己的意念。」橋本笑說：「也是因為我從大學主修美術時就不太會用顏色。」

人非人、動物非動物——在橋本眼裡他們都是肉塊，這個肉塊展現生命力的瞬間就是「動」，那到底是在什麼樣的狀況下「動」？橋本將正在玩滑板的人當成主角，「我試過畫瑜伽、柔道，但真的只有在玩滑板時，人類才會做出有如野生動物，日常生活不可能出現的動作，能夠畫出無法控制瞬間、謎樣的線，你不覺得很帥氣嗎？」將人的存在感縮到最微小的時候，這樣的存在，反倒讓橋本有了奇妙的反差，不再受到慾望的牽制，不再先入為主，這是他期望藉自己作品傳達的世界觀。

人類天生會傷害別人，難免因為宗教、總族、貧富而歧視，至少大家在觀看我的作品時，能夠摒除這些差別化，單純就每個動作最純粹的瞬間來思考生命的珍貴與意義。 日本插畫家橋本ユタカ

每個人觀看世界的方式有無數種，他着迷於不可控制的瞬間，認為那是最有生命力的時刻，包括在創作的時候，日文用的詞很到位：「一發」——也就是無法重來，不修改、不會擦掉重畫（KEEDAN提供）

其實橋本2、3 年前的作品還是有顏色的，「人們會因為成長背景、文化對眼前所見的顏色有不同的詮釋，這就不是平等，加上我看到曾得到日本芥川賞的藝術家赤瀨川原平對於禪的描繪，才決定只用黑白色。」

大學主修油畫，但橋本曾經有10年放下畫筆，「當時的我覺得要把作品呈現在世人眼前，讓我壓力超級大。」每個人觀看世界的方式有無數種，他着迷於不可控制的瞬間，認為那是最有生命力的時刻，包括在創作的時候，日文用的詞很到位：「一發」——也就是無法重來，不修改、不會擦掉重畫，「你現在看到的作品，我實際畫的量是好多倍。」我問他若是失敗了？「雖然很可惜，但只能丟掉，但一次成功的瞬間，真的很爽。」

如同獨家為 ⟪ KEEDAN_Mag ⟫ Vol.2 創作畫作的橋本所說，生物在動作的瞬間才有生命力、才是活着。人們在移動時，打破了地域、國界、種族的界限，向着目標前進，更是生命力的展現。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】