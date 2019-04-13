日本浮世繪藝術展　繼梵高之後另一多感官體驗展登場

近日藝術界最矚目的藝術展，首推「梵高在世：多感官體驗展覽」莫屬，以投射動畫的，將梵高經典畫作鋪天蓋地般展示出來，實在震撼！不過原來這類新穎的沉浸式Immersive Exhibition ，並非只有梵高這一主題，最近巴黎藝廊Atelier des Lumières就以日本藝術為背景，強勢打造「Dreamed Japan, Images of the Floating World」多感官體驗展覽，將葛飾北齋的浮世繪名作，幻化成千層巨浪，置身其中，實在叫人嘆為觀止。

將《神奈川冲浪裏》的千層巨浪投射成1：1版本，是「Dreamed Japan, Images of the Floating World」展覽最大看點。（Culturespaces _ E. Spiller）

與巴黎站的梵高多感官體驗展一樣，「Dreamed Japan, Images of the Floating World」展覽同樣座落在Atelier des Lumières藝廊中舉行，據策展單位Danny Rose Studio所講，這並絕偶然的巧合，當中可是大有深意。因為藉着航運貿運之故，大量日本藝術品、繪畫、音樂和舞蹈，於十九世紀下旬湧入歐洲，為當時的歐洲人帶來莫大震撼，其中尤以梵高等印象派畫家感受最深，據歷史記載，梵高年輕時代就曾於巴黎藝術品經銷商Siegfried Bing那裡，購物過不少關於日本版畫作品或畫策，隨後不但將浮世繪的美學形式、線條、色彩以至構圖，融入自己的創作之中，更曾當真自己動手，繪畫浮世繪，足證日本藝術與梵高的創作生涯，的確有着超緊密之關係，如是者將兩個感官體驗展合二而一，的確是天作之合，藝術愛好者的福音。

《富嶽三十六景‧東海道品川御殿山遠眺》

「Dreamed Japan, Images of the Floating World」展覽內的裝置。（L'Atelier des Lumières）

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展覽中投射在巨大螢光幕上的日本古典藝術各式各樣，當中尤以浮世繪最為矚目，作品除葛飾北齋和歌川國芳這2位最知名大師的傑作外，喜多川歌麿和歌川國貞這些在西方相較少人熟識，卻同屬頂尖之列的大師巨作，同樣驚豔地融合投射動畫之中，或激盪成《神奈川冲浪裏》的千層巨浪；或化成《富嶽三十六景‧東海道品川御殿山遠眺》點點櫻花，徐徐飄散於會場；或將婀娜多姿的藝技以及雄姿英發的武士畫投射出來，結合坂本龍一和法國作曲家Claude Debussy的樂曲，作為背景音樂，置身其中，的確為一種非凡官感體驗，希望他朝一日能夠有機會移植到香港舉行吧。

梵高迷戀日本繪畫藝術人所昔知，圖中右邊的就是梵高自己仿傚歌川廣重《龜戶梅屋鋪》（左）而製成的作品，近乎一樣。（網上圖片）

「Dreamed Japan, Images of the Floating World」展覽

日期：由現在至2019年12月31日 地點：Atelier des Lumières, 38 Rue Saint-Maur, 75011 Paris

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