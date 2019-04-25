【時裝小百科】麥當娜策動的風暴　Leggings由運動服飾變街頭時尚

早前，有一名母親於在美國大學的學生報章發表一封公開信，內容批評女學生經常穿著 Leggings （緊身褲）配搭 tee 上學，女性的下身線條盡現，令她覺得有敗風雅，更令她不知如何教導她的兒子，因此她強烈要求女學生們改穿牛仔褲。 當然，這一舉惹來眾多學生的不滿，女學生們更自發組織起「Leggings Pride Day 」，號召學生不論什麼性別都一起穿緊身褲，同時上載照片到自己社交網絡。

也曾經有航空公司禁止兩名身穿 Leggings的少女上機，時尚雜誌《Vogue》的創意總監 Anna Wintour 也曾說過 Leggings是時尚史中可怕的設計之一，因此Leggings可以說是史上最具爭議的褲子。

但其實它原先不是女生的穿著，反而是男性與孩子的裝束！

古代

Leggings的前身是比較堅挺的長襪或伸縮褲襪，而在美國男性服裝歷史文獻更寫道：「活動力大的男性、勞工和軍人，都會穿由羊毛、亞麻布和皮革製成的 leggings 緊身褲。」後來幾個世紀，leggings 都是男性和孩子的裝束，男生會穿它們上戰場、打獵，而且 Leggings 也從原本長襪的形容變成褲子。

Leggings 的前身是比較堅挺的長襪或伸縮褲襪（WIW／ Who Wear What）

70年代

到了70年代，Leggings已經成為一個女生的穿著熱潮。 當時有不少知名的明星如Debbie Harry、Olivia Newton-John（電影Grease中的標誌性的服裝）以緊身褲呈現出非常不同的造型，有別與過去二十年的風格，70年代出現如閃亮、高腰、色彩繽紛等等Leggings，更被稱為迪斯科褲。

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80年代

80年代健美操與瑜珈興起，加上麥當娜，經常在舞台上穿著 Leggings ，更把它視作她的衣櫥必備品之一，因此令愛穿Legggins的女生暴增。

在80年代的美國，很多女生都紛紛穿著質地柔軟的Leggings出現於健身室，甚至走在街頭。人類學者 Kaori O'Connor 曾說：「 Leggings 是女性擁抱新社會自由與女性主義的展現。」

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現代

時至今日， Leggings已經成為女生日常的時尚，加上近年興起的運動休閒風，令Leggings變成街頭的時尚，也成為明星與超模們 off duty 的日常穿搭。不論是搭配針織衫、衛衣、Tee、軍褸都輕易打造出不同的風格，既時尚又舒適，當然前題是你要入手一些材質比較好的 Leggings，才能避免太暴露的尷尬情況。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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