Little Black Dress以外　Audrey Hepburn留給世人的五個經典時尚

有一個女子，所有關於華麗的詞藻都不足以形容她，她佔據了整個時代的風華，是過去的指標，是現在的經典，是未來的傳奇，如果少了她的名字，那時尚史記大概也沒有了厚度。

Audrey Hepburn的眼睛總是閃著點淘氣的慧黠，嘴角噙在快樂自信的高度（Pinterest）

她的眼睛總是閃著點淘氣的慧黠，嘴角噙在快樂自信的高度，她是《金枝玉葉》（Roman Holiday）中溜入民間的安妮公主，也是那個站在Tiffany櫥窗前吃早餐的Holly，更重要的是，她是每個人心裡永遠的Audrey Hepburn，不論現在流行的單品是寬褲還是窄褲，大勢是長髮還是短髮，主流是雙眼皮還是單眼皮，始終沒有人會反駁Audrey Hepburn是美麗的代名詞。

Audrey Hepburn出生於比利時，父親是英國銀行家，母親是荷蘭貴族後裔，也許正因為有著皇家血統，天生散發的貴族氣息讓我們對Audrey Hepburn就是《金枝玉葉》裡的公主深信不疑。Audrey Hepburn父母離婚後，隨著母親回到荷蘭並學習芭蕾，之後二戰爆發，因Audrey Hepburn母親被謠傳有納粹血統而被迫害，經歷飢荒時期甚至常以鬱金香球根為食，長期下來的營養匱乏不但讓Audrey Hepburn身形消瘦、肌肉發育不良，還進而影響到芭蕾的學習，芭蕾夢也因此隨風而逝。

Audrey Hepburn雖然不能成為首席舞者，但依然希望能以其他方式站上舞台，因此轉戰模特兒、廣告、舞台劇等等，但最重要的轉捩點，莫過於法國拍攝外景時，被知名作家科萊特相中成為柯萊特著作《金粉世界》的舞台劇女主角，Audrey Hepburn更因這部舞台劇的巡演而獲得劇場界最高榮譽「東尼獎」最佳女主角！

在這一切的機緣中，Audrey Hepburn也拿到了《金枝玉葉》女主角的機會並讓她一舉成名，而接著《龍鳳配》、《珠光寶氣》和《窈窕淑女》、《戰爭與和平》、《甜姐兒》、《黃昏之戀》都是她演藝生涯中一波又一波的高潮！

曾經歷戰亂的Audrey Hepburn十分重視兒童的人權（Pinterest）

雖然演藝事業如日中天，但情場職場兩得意並沒有發生在Audrey Hepburn身上，從最初與有婚約的未婚夫解除婚約，與第一、二任丈夫離婚，最後才在晚年時遇到被Audrey Hepburn稱為「心靈伴侶」的Robert Wolders，並與Robert Wolders相伴度過晚年。

曾經歷戰亂的Audrey Hepburn十分重視孩子的人權，晚年擔任聯合國兒童基金會的親善大使，時常前往偏遠國家幫助孩子，也會弱勢孩子發聲、募資，Audrey Hepburn不但留下了許多膾炙人口的作品、無法複製的美麗，更把愛遺留人間繼續燦爛。

外貌是女人不可或缺的資本。 Audrey Hepburn

Audrey Hepburn留給世人的經典時尚：

1. 中長高腰圓裙

電影《金枝玉葉》中深深存在大家腦海中的畫面絕對是Audrey Hepburn穿著清爽水藍色圓裙，配上可愛的白色短袖襯衫大口吃著冰淇淋的模樣了，圓裙不但散發優雅氣息，還可以讓身形看起來更修長，對自己腿型不滿意的女孩圓裙絕對是你的救世主。

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2. 格紋襯衫

復古格紋襯衫永遠不會被時尚拋棄，不但可以展現休閒與幹練雙重氣息，穿法也是百百種，除了單穿，像Audrey Hepburn裡面穿件素色衣打底再套上格紋襯衫隨意一綁，率性又自在！小編發現Audrey Hepburn好像很喜歡把格紋襯衫領子立起來呢。

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3. 黑褲

如果你的衣櫃裡沒有一件黑褲，那我真的不知道 What's wrong with you？畢竟實在想不到有任何一件單品無法跟黑褲當好朋友，Audrey Hepburn也是黑褲愛好者，簡單素色上衣就能與黑褲聯手打造出經典的好質感，雖然是全黑穿搭但可以在上衣款式做變化，高領、條紋、圓領都是不同的氣質。

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4. 連身裙

或許Audrey Hepburn與你的年代有光年般的距離，但是你一定時常看到有人復刻赫本在《珠光寶氣》中穿著Little Black Dress的經典劇照，一件連身裙可以是你的野外踏青的日常，也可以是你跟客戶談判中戰無不勝的戰袍，不知道怎搭的時候，連身裙永遠不會讓你失望的。

+ 4 + 3 + 2

5. 腰帶

腰帶、腰帶、更多的腰帶，Audrey Hepburn穿搭中最常使用的配件不是帽子就是腰帶，除了當配件點綴以外，也可以讓你更接近完美比例，小小一條腰帶就能抓出曲線，如果像赫本在西裝外套綁上腰帶也非常時髦。

+ 4 + 3 + 2

結語： 在蒐集照片的時候真的太難挑選了，Audrey Hepburn每一張照片都美的太震撼，每一張都有獨特的風貌，穿搭更是怎麼看怎麼想跪！百年難得一見，大概不過如此吧。

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