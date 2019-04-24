【adidas】認識全新Nite Jogger　了解品牌承先啟後的設計思維

人類就是這麼犯賤，無論是說語迎或是消費行為也好，都總慣性地自打嘴巴，例如好些時裝人自命前衞，自誇買衫購物總愛快人一步、追求新鮮，誰不知當真購物之時候，卻又十分保險，只會選購每個品牌最知名、最經典的產品，自覺保值。然而購買了一大堆經典球鞋，或一個接一個經典款手袋過後，卻又總會招惹到另一群人眾非議，批評這些具歷史意義的Classic Item毫無創意，一成不變甚至沽名釣譽……可見在如斯「左右做人難」的時局之下，一個品牌是攻是守，是勇於冒險創新，還是堅持傳統，當真是一個費煞思量的課題，特別對於adidas這種地位背景的品牌而言，就更是如此。

上世紀70年代的Nite Jogger。（網上圖片）

當然，能夠面對到「如何在經典與創新之間取得平衡」這一複雜課題的品牌其實不多，因為它存在着一個客觀先決條件，就是品牌本身就要經典設計才可，就例如adidas Originals，當最廣為人知的Superstar、Stan Smith、Old School系經典Gazelle、Campus、Samba以至機能至上的Micropacer等型號早被人捧為神枱之際，他們卻仍然能夠為大家復刻，帶來Continental 80和Falcon等昔日輝煌款式，仿佛其經典設計就如無底深潭一樣，隨手於百寶袋中一探，都總會找到有回憶有故事的設計似的，能夠有如斯底蘊的時裝品牌，當世就只有十數個。

adidas Originals大家就買得多，但其背後的創作思維，你又有認真考究過嗎？（攝影：歐嘉樂）

然而問題來了！基於經典與創新之間的角力，究竟何等樣的復刻才叫做出色呢？將傳統舊鞋款100%原裝復刻，頭一、兩次的效果當然是好，但無了期地照版煮碗的話，就無疑是一種欠缺創意的技窮表現，消費者們未必會受落；相反過份的革新，卻又會偏離正宗，失去的原作的經典特色和核心

價值。因此可以這樣說，對於舊日經典名作，原汁原味的復刻少不了，但承先啟後的革新亦是必須的，adidas Originals 2019年強勢主打的Nite Jogger，就是很值得時裝同業參考的經典案例。

adidas Originals於2015年曾與英國知名球鞋單位size？合作，推出一色四款的Nite Jogger復刻設計，以近乎一樣的方式，將70年代的Nite Jogger復刻過來。（網上圖片）

先來一趟關於Nite Jogger的溫故知新，它誕生於1976年，是adidas史上加入了反光材料Reflective Materials的經典跑鞋款，留意加入反光元素並非一時流行的興之所致，而是當真有着實際的考量和需要，為方便跑手在道路行走時，被汽車或單車所辨色，保障安全，而為確保鞋款的實用性，當年Nite Jogger的設計團隊更曾多次於黃昏與黎明時候，為跑鞋進行反光測試，以調整和測試反光物效的亮度和應有面積範圍，足見製作上的嚴謹。雖然Nite Jogger之後的發展未有如Superstar和Stan Smith般大紫大紅，街知巷聞，但其實它不凡的功能性、簡潔輕巧的鞋身輪廓以至是形象鮮明的Studded Sole鉚釘鞋底設計，都令資深球鞋愛好者所念念不忘，在核心圈內頗具地位，如是者adidas Originals就於2015年與英國知名球鞋單位size？合作，推出一色四款的Nite Jogger復刻設計，以近乎一樣的方式，將70年代的Nite Jogger復刻過來，在歐洲引起廣泛迴響。

2019年全新Nite Jogger。

為展示Nite Jogger全新一面，adidas Originals最近就以「It’s never too late」為設計概念，邀請日本藝術家神山隆二先生 (Ryuji Kamiyama)，以Nite Jogger為題創作多幅藝術畫作，並於adidas Originals銅鑼灣旗艦店公開展示。（攝影：歐嘉樂）

神山隆二以筆下的經典靈魂角色Faceless和Rat Face為主題，再配以Nite Jogger元素，製作出3幅精彩作品。（攝影：歐嘉樂）

不過就算是再好的設計，如果來到2019年還仍然一成不變的話，就只會辜負了支持者的期望，於是adidas Originals提案的全新Nite Jogger，誕生了。

環顧全新版本的Nite Jogger，完全做到「經典與創新平衡」的完美境地，70年代OG原版賴以成名的反光功能、輕盈尼龍物料以至三間品牌標記成功保留之餘，卻又迎來了一連串改裝革新，首先鞋型變得更具流線感，鞋身和鞋舌部份亦增高不少；而具反光細節的部件亦擴展至鞋帶、三間標記和鞋跟位置，大大增強夜間反光效果；不過最特別之處還是跑鞋的中底、大底部份，一改舊版Nite Jogger的原始鞋底結構，新版Nite Jogger採用了近代adidas最引以自豪的專利BOOSTTM技術於其中，緩震效果極端性提高之餘，鞋身的網狀物料亦確保了跑鞋的透氣程度，舒適度無用置疑，再於外底及鞋舌位置印上以摩斯電碼編寫而成的「the speed of nite」字樣，成功為Nite Jogger帶來清澈的耳目一新。

+ 7 + 6 + 5

Raf Simons × Stan Smith。（網上圖片）

或許尚有人踏進時下波鞋鋪，看見那對近乎永恆的Stan Smith仍然銷情高企的時候，就會認定adidas Originals是一個千篇一律，或者只會濫用經典的品牌，但其實這麼想當真使人啼笑皆非。事關人家這些年來於經典革新，和創作延續上所花費的時間與苦心，只要認真了解過後，勢必讓人心悅誠服，絕非只會和Kanye West合作推出抽籤球鞋如斯片面和簡單。

+ 2

只因仿如上文Nite Jogger般，將經典鞋款革新化的案例，對於adidas Originals而言，可謂比比皆是，就以最知名的Stan Smith和Superstar為例，前者就先後與Raf Simons進行合作改製，引領adidas繼Y-3之後進一步高級時裝化，後者與Pharrell Williams合作的Supercolor Pack大成功不在講，亦曾推出去鞋帶的Superstar Slip-on，挑戰支持者的思想界限。對於其他鞋款，adidas Originals上年則大力推行名曰「Never Made」的系列，將各式各樣經典鞋款與中底系列，為一趟互動大結合，例如將Micropacer與NMD R1的Boost技術合二為一；或者將70年代復古型號Country的大底，改換為Kamanda顆粒狀生膠底設置，種種變奏，都是將經典設計注入新元素的最優美手法，值得業內人士稱道。

神山隆二Nite Jogger畫作展覽

展覽日期：即日起至5月中

展覽地點：adidas Originals Flagship Store

銅鑼灣Fashion Walk京士頓街6B號舖，電話：2504 2186

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