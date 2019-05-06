【岳敏君】中國藝術家傻笑背後的無奈　經典自畫像竟再變立體版？

中國藝術家岳敏君說：「笑聲代表著一種無助。」最有趣的是，他利用各種笑臉構建了一種藝術風格，並通過隱喻或日常生活的描繪，從中帶出傻笑背後的無奈感。

岳敏君與AllRightsReserved合作推出首個木製雕塑品（網上圖片）

最近，岳敏君與香港創意工作室AllRightsReserved，合作推出首個木製雕塑品，一套兩個名為「Surplus Value」的限量版本，藝術家以自畫像而聞名，今次把圖畫變成立體版，採用原木及現代工藝創造，頭頂上的盆子，更是利用青銅來打造，每個雕刻都有一個獨特的數字及岳敏君的親筆簽名，共有啡色及米色兩款，而每種顏色只會限量推出75件，每件售價為8,000美元（約6萬3千元港元），並於5月8日在DING DONG Takuhaibin網站發售。

岳敏君作品（網上圖片）

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中國藝術家傻笑背後的無奈（Widewalls）

笑聲代表著一種無助。 中國藝術家岳敏君

岳敏君出生於1962年，位於中國黑龍江省西部的大慶鎮，父親大半生在油田工作，自然他亦在油田上與父親共度了不少工作天。然而，1983年考入河北師範大學，正式開始修讀藝術，他終於有機會離開石油工業的世界。岳敏君作為一個好學生，總是努力地嘗試尋找自己的藝術風格。可是，這一切在1989年後都改變了，因參觀了一個以耿建畫作為中心的展覽，當時看見藝術家亦描繪了自己的「笑臉」，其後更受到啟發，因此岳敏君也想利用此概念作畫，鑑於當時中國的政治狀況，他於1990年被迫搬到北京以外的殖民地，在那兒他擁有時間和空間，慢慢地發展他的藝術效果，創造出標誌性的傻笑風格。

幸好，他的自畫像很快地就獲得藝術界的認可，傻笑的自畫像，竟然赢取許多讚譽，亦同時為他的作品帶來了無數參展的機會。最重要的是，這種風格在他成名後，並沒有停止演變，相反它繼續迅速地發展，不斷向觀眾呈現新概念，同時保持與觀眾的關係。岳敏君的藝術作品，能夠跟上現代社會的快速節奏，也曾與RIMOWA、KAWS、Hublot，以及今次與AllRightsReserved的合作等，使大家從不同渠道感受到他的創作魅力。

岳敏君經常以激進、抽象的方式，甚至政治問題來挑戰社會和文化習俗，將傻笑形象置於構圖之中，並利用誇張的插畫風格呈現，雖則他的主題，總是以某種方式表明中國的狀態，可是他的作品令人印象深刻，並從人群中脫穎而出，即便藝術品是對現實真實本質的獨特反映，卻幽默地展現玩世不恭的精神。