【長場雄】文青最愛插畫師聯乘ASICSTIGER　波鞋上東京愛的故事

日本插畫家長場雄（Yu Nagaba），他的插畫看似簡單，運用簡單黑白線條來捕捉人物特點，只需幾筆即可傳達大量信息與情感。除了繪畫外，他亦跨界與不同廣告商、書籍及服裝品牌等合作，而每次新系列推出後，產品更被粉絲們搶購一空，可見多年來長場雄的人氣，一直有增無減。

ASICSTIGER × 長場雄（網上圖片）

ASICSTIGER × 長場雄（網上圖片）

為慶祝ASICSTIGER澀谷店成立一周年，品牌正與長場雄推出聯乘系列，是次設計理念以「一個愛上她的男孩」為主題，講述一對情侶在澀谷及新宿街道上，男孩子正在使用相機拍攝他女朋友為背景，更以ASICSTIGER經典鞋款GEL-SAGA為藍本，並採用樺木色皮革所製成，細節位亦頗有心思，竟將長場雄標誌性的插畫，巧妙地呈現在運動鞋的半透明鞋底、鞋跟、鞋墊及鞋帶之上，低調得來又不浮誇。



該系列還包括三款不同的Tee及帽子，並印上短髮女孩的插圖。是次聯乘系列，早於3月9日在日本ASICSTIGER澀谷店先行發售，而在3月20日亦會於特定零售商推出。

ASICSTIGER × 長場雄（網上圖片） 一直以來，長場雄所推出的聯乘單品，每次都是極速完售，最早是與日本雜誌《Popeye》合作，而期後更陸續為其他日本潮流雜誌創作插畫及封面，亦與長期合作顆伴Beams、Goodhood、G-SHOCK、Uniqlo、Converse及KEEN等多個品牌合作過，更聯同本地電影《志明與春嬌》推出單品及為元氣壽司跨界創作插畫，每次合作都能與品牌擦出火花，把日本簡約美學滲入單品中。