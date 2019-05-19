【展覽】石田徹也離世十四年　馬德里個展重現其超現實憂鬱畫作

2005年的一宗交通事故，奪去了日本超現實畫家石田徹也的生命，當時他只有32歲。 不過，他短暫的創作生涯，並未因而被世人所遺忘。 近日，他生前作品現於西班牙馬德里的索菲婭王后國家藝術中心博物館（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía）展出，作品中流露的不安、憂鬱與死亡，永遠都是那麼懾人。

西班牙馬德里的索菲婭王后國家藝術中心博物館展出石田徹也的作品。（Tetsuya Ishida）

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石田徹也於1997年的作品：《Exercise Equipment》。（Tetsuya Ishida） 是次回顧展名為《Self-portrait of Other》，展出石田徹也生前70多幅畫作，被挑選出來的作品有着同一共通點，就是以面對經濟蕭條的90年代日本為創作背景；他繪出當時日本種種社會問題，就如上班族過着機械化的生活模式、不良的教育制度等議題，就如1997年的作品《Exercise Equipment》，畫中一名日本打工仔站在跑步機上，寓意若果其步伐一旦停下，便會被後方的鉤子所傷，他正是表達日本上班一族的逼人生活，急速的工作節奏，讓他們無法放慢腳步休息。

再細看石田徹也其他作品，可見他大多喜歡將便器、塑膠袋、機器等素材，與上班族及學生進行一體化，例如《超市》（1997年）和《Recalled》（1998年），這種將人類機械化、物化的表達方式，呈現出超現實繪畫手法之餘，還成功將日本人的沉重與無奈表露無遺，盡情展露當地人對生活的抑壓情緒，為其內心世界發聲，「有誰想當工作的奴隸？」

日本畫家石田徹也（1973年6月16日－2005年5月23日）。（網上圖片）

石田徹也作品之所以呈現出這種憂鬱與無助，或多或少也與他的經歷有關……

1973年6月16日，石田徹也出生於日本靜岡縣，雖家庭富裕，但其當藝術家的理想與家父的寄望背道而馳，故此早在求學時期，已從未得到過家人的經濟援助與支持，為了籌集學費，不惜到麵包工場與便利店工作。就在那段時光，石田徹也切身體會壓抑刻板的教育制度，還有上班族每日面對急速的生活節奏，還有失業率高企等問題，使他在繪畫主題上有了想法，繪出一幅又一幅諷刺日本扭曲社會形態的作品，充斥着憂鬱、孤寂與不安。

《Self-portrait of Other》

日期：即日至9月8日

地點：索菲婭王后國家藝術中心博物館（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Calle de Santa Isabel, 52, 28012 Madrid）