最可愛佛系文具設計　靈光佛臉紙夾　立地成佛Fueki君膠水

說到佛系相關的產品，很多時都離不開傳統和嚴肅。 不過，日本設計總是能突破既有框架，換來創意與趣味。 這兩款來自奈良的佛系文具，就正正做到靜心又可愛之餘，不失實用度。

常見的紙夾設計（網上圖片）

俗語有云：佛都有火，不過今次不是火，而是佛都有「夾」，這個由日本奈良文具設計品牌coto mono帶來的紙夾，將我們日常使用的設計加以改良，先將夾的頂部稍微改為圓邊，然後以雷射打印的方式，將佛祖的慈祥臉容打印上去，由於是以鋼材製造，金屬表面偶爾呈現反光的狀態，於是隱藏出現「佛光」的莊嚴氛圍。除了創意外，這夾的實用性亦毋庸置疑，最多可夾100張紙，難怪去年在日本最大型的文具博覽會「文具女子博」大出風頭。

coto mono經改動後的佛夾，很有創意。（coto mono）

除了常用的尺碼外，coto mono曾為「文具女子博petit大阪」推出超限量的「大佛」夾，比原來的足足大一倍有多，並且可夾180張紙，看到如此巨型的紙夾已眼前一亮，再加上大佛頭像，那就更顯有趣。

原有Fueki君膠水設計（Amazon JP）

coto mono的佛系設計，當然不只紙夾，另一產品是經典再造。相信大家都曾經見過或用過日本著名的Fueki不易糊（即是100%玉米澱粉製成的無毒漿糊），這隻黃色小狗吉祥物Fueki君，以紅色帽子作標記（漿糊樽蓋），是深得日本以至香港台灣小學生喜愛的文具產品，這可愛設計甚至進軍美妝界，先後推出乳液、護唇膏、護手霜、面膜等，大玩那些年集體回憶，贏得女生的歡心。

而coto mono就將吉祥物Fueki君立地成「佛」，為原有膠水設計的紅色吊帶衫變成佛袍，並配上傳統佛像的手印，其臉上眉心中加添金色的墨，令Fueki君佛像顯得更加祥和淨心，絕對是今年佛誕最可愛的產品。

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