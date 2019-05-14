Rihanna聯手LVMH推新品牌　她會是Victoria Beckham的勁敵嗎？

LVMH聯手Rihanna創辦新品牌一事，其實早已傳出一段時間。5月10日，他們終於正式宣佈合作推出時裝品牌FENTY，並與化妝品牌Fenty Beauty同名。 如此積極招攬超級巨星創立新品牌，將名人變為時裝設計師，未來會否於時裝界創出一個新趨勢？而Rihanna會否成為另一個Victoria Beckham？

在 Instagram 查看這則貼文 @fenty . badgalriri（@badgalriri）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 10 日 上午 6:22 張貼

Rihanna所創辦的品牌FENTY，將於5月22日在巴黎首次亮相，當中包括服裝、鞋履和配飾等產品。回顧她的設計師生涯，2014年與Puma推出聯乘運動鞋，只用了35分鐘，便立刻被搶購一空，更有助推動該品牌的女裝銷量。美容品牌Fenty Beauty及內衣系列Savage X Fenty面世後，再次擁獲一眾年輕女消費者，亦曾與鞋匠Manolo Blahnik合作。2017年9月，LVMH旗下推出的Fenty Beauty，在2018年底銷售額額已達至近5億歐元（約44億港元），而分析師將成功歸功於包含各類膚色的產品，來迎合更多元化顧客。

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Rihanna聯手LVMH推出新品牌（網上圖片）

Rihanna新品牌的誕生，某程度上表現了時裝領導者可以更具「多元化」。去年，她成為第一位入選英國《VOGUE》九月重要報導的黑人女性，主編Edward Enninful將她描述為「無所畏懼的音樂偶像和女商人」，再加上她也成為首位在LVMH領導時裝品牌的黑人女性，她說：「Bernard Arnault給了一個獨特機會來開展時裝，在沒有藝術限制下，我已經準備好讓世界看見我們共同建立的品牌。」

近年，LVMH集團愈來愈多利用名人及街頭服裝設計師，來吸引年輕消費者，當然Rihanna也要感謝社交媒體的存在，因她的Instagram（＠badgalriri）共積累約7,000萬粉絲，作為此世代的強大影響者，粉絲們可以透過社交平台密切地關注偶像，同樣亦反映出LVMH嘗試與「Digital世代」建立新聯繫。

名人變為時裝設計師，這會否創出一個新趨勢？（網上圖片）

當涉及時尚和名人的組合時，沒有人會像Rihanna一樣。 英國《VOGUE》主編Edward Enninful

想當年，「碧咸嫂」由偶像組合Spice Girls中的女歌手，成為獨當一面的時裝設計師，曾經歷不少質疑，但總算建立其時裝王國，由服飾擴展到美妝產品。來到今時今日，時裝公司不再邀請名人成為品牌大使，或者只幫助設計單一系列，反而是與他們建立長期合作夥伴關係，任命擔任創意合作夥伴、創意總監及創意顧問等名譽，雖則工作範圍仍然是模糊不清，但這一趨勢卻無疑激發起超級巨星開始創辦自家品牌，同時在大公司的支持下，希望自己能成為設計師。就如LVMH招攬Rihanna一樣，彼此建立合作關係來刺激銷量，造成雙贏局面，而未來這個方式也許亦會成為一個潮流。